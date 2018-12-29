Гороскоп на 2019 год

Овен

2019 год приготовил для Овнов целый мешок подарков, ведь в декабре 2018 года вы наконец-то избавились от неприятностей, которые сопровождали вас в течение 3 последних лет, омрачая сферу любовных отношений, пишет astropoint.ru. Это происходило из-за того, что Сатурн находился в зоне любви и брака, а теперь он оттуда благополучно уходит, забирая с собой все препятствия. Ему на смену приходит Уран, который способен уравновесить характер Овнов. Что, несомненно, поможет преодолению всех социальных неурядиц и жизненных трудностей, а так же приобретению новых навыков. В 2019 году Овны будут дружелюбны, общительны, это поспособствует новым знакомствам с людьми разных возрастов, профессий и увлечений. Овен будет душой компании во многих сферах жизни. Общаясь с людьми, принадлежащими разным культурным слоям и социальным кругам, вы сможете найти для себя новый способ самовыражения.

К созвездию Овна относятся люди, характер которых предполагает лидерство во всем. Но зачастую представители этого знака опираются на личные амбиции, что может идти вразрез со здравым смыслом. В год Свиньи избегайте резких поступков. Необдуманный поступок может плохо сказаться на вашей репутации. А лидерские позиции лучше передать другим, пусть и они себя проявят, не берите на себя лишнюю ответственность. Знакомства, заведенные в этом году, станут своеобразной базой для дальнейшего развития вашего бизнеса, творчества или просто приятного общения. Эти люди внесут в вашу повседневную жизнь дополнительные краски. Приключений, путешествий и исследований – у вас станет намного больше.

Такой насыщенности жизни способствует Юпитер, который к июлю 2019 года успевает пройти через три зоны, а это хороший знак. В это время наладятся отношения с родственниками – начиная от самых родных и заканчивая самыми дальними, о которых вы когда-либо знали. Эта планета влияет и на количество энергии, которая прикладывается к самообразованию и компенсирует эмоциональные затраты возможностью путешествий. В конце июня, а точнее с 26 числа, Юпитер переходит в знак Рака и это предвещает Овнам огромные перемены. Люди этого знака станут необъяснимо и безудержно счастливы, что позволит убрать все разногласия в общении с собственной семьей. Несмотря на непростой характер людей родившихся под покровительством этого знака, в 2019 году им удастся помириться и со всеми родственниками и поспособствовать воссоединению семьи. Учиться каждую прожитую минуту – это принцип планеты Плутон, что непременно отразится на карьерном росте Овнов. Благодаря урокам этой маленькой, но очень серьезной планеты, Овны станут более ответственными и серьезными по отношению к труду и обществу. Плутон задает направление, движению вашей жизни, приближая вас к социальным победам. Очень редко Плутон, находясь в конфликте с Ураном, негативно действует на представителей знака Овен, но исключением является 2019 год. Это призывает к принятию дополнительных мер предосторожности. В этом году возникнет сильное желание избавиться от всех ограничений и условностей, которые делают вашу жизнь размеренной и однообразной, но не переусердствуйте. Расположение планет на вашей астрологической карте предостерегает вас от поступков, за которые вам может быть стыдно, а так же от тех, за которые можно ответить перед судом и обществом.

Телец

Свинья очень деятельна по своей натуре. 2019 год для Тельцов будет насыщен событиями и успешен во многих сферах деятельности. Правильно заложенная в этом году финансовая база, станет многолетним оплотом вашего благосостояния. Так же год станет удачным: в любви, в образовании, в личностном развитии, в путешествиях. Плутон это та планета, которая влияет на события, происходящие на большом расстоянии от дома. А то, что он надолго задержится в 9-м доме вашей астрологической карты, это значит, что весь год будет благоприятен для получения очного высшего образования. Путешествовать вы можете как турист или исследователь – удача, в любом случае, будет на вашей стороне.

Все события этого года, происходящие в отдалении от родного дома, по возвращении Тельцов благоприятно скажутся на карьерном росте, этому поспособствую знания, полученные на чужбине. Плутон, попадая в созвездие Козерога, укрепляет Тельцов в решимости добиться успеха в карьерном росте и получении профессиональных знаний в высших учебных заведениях. Тельцам не стоит возлагать большие надежды на то, что весь их год пройдет безмятежно. Слабым местом в 2019 году для Тельцов станет то, что вам придется доказывать окружающим свою жизненную философию и принципы. Из-за недопонимания Тельцы могут стать морально уязвимыми. Гороскоп подсказывает, что в этом году вам следует быть более гибкими. Зная ваши неизменные принципы – ваши заклятые друзья могут обойти вас с тыла и ударить по наименее защищенным местам. Такое может случиться, если вы упрямо будете придерживаться устаревших принципов и идти навстречу прогрессу слишком быстро. Этому поспособствует конфликт Плутона и Урана. Июнь 2019 года располагает не только к отдыху, но и к получению знаний, это произойдет в результате вхождения Юпитера в знак Рака. В этот период вам очень понадобится поддержка родных и близких, но связь как электронная, так и телефоны старой модификации будут давать сбои. Говорить о скорости доставки важных посланий – не приходится. Не надо переживать из-за этого. Берегите свои нервы. Важная для вас информация будет поступать своевременно. Нахождение Сатурна в созвездии Скорпиона еще с конца 2018 года неблагоприятно воздействует на взаимоотношения Тельцов с окружающими, деловыми партнерами и с членами семьи. Трудные ситуации будут возникать в личной жизни. Самые трудные уроки преподнесут вам ваши близкие люди, ведь именно недопонимания внутри семьи, ранят значительно больнее. Этот год послужит лакмусовой бумажкой в ваших взаимоотношениях с супругом. Если у вас хватит мудрости и терпения пережить неурядицы этого года вместе, то значит, что ваш союз имеет надежный фундамент. Все, что не способно разрушить брак, делает его еще прочнее. Всех заботит материальное и финансовое положение. Тельцы в первые пять месяцев 2019 года об этом вопросе, благодаря Юпитеру, даже не вспомнят. В этот период доходы вырастут в несколько раз. В это время можно поправить свое материальное положение, отложив заработанные средства на потом, ведь подобной финансовой удачи придется ждать еще около 12 лет. Юпитер вселяет в людей преувеличенный оптимизм и самонадеянность. Но с его уходом из вашей астральной карты – снизится удача в финансовых вопросах и вернется приземленное восприятие жизни.

Близнецы

2019 год станет благоприятным в денежной сфере и в построении карьеры. Большинство Близнецов в год Свиньи станут успешными в деловом продвижении и смогут стабилизировать свой материальный достаток. Сатурн пришел в ваш знак с окончания прошедшего года, и проявляет достаточно сильное воздействие на вашу ежедневную жизнь, успехи в профессии и состояние здоровья. В начале года служба покажется вам достаточно сложной по сравнению с предыдущим временным отрезком, во взаимоотношениях с коллегами появится некоторая холодность. Вам придется усиленно заняться рабочим процессом, ежедневно терпеливо решать обыденные задачи, если вы хотите однажды доказать коллегам, что в ваших руках решение важных рабочих задач. В свою очередь, Нептун принесет успешность в карьерных и профессиональных достижениях. Его влияние будет вдохновлять вас и нацелит на мечты о будущем. Но не стоит терять бдительность, параллельно он вводит в заблуждение. Эта планета управляет как одухотворенностью и стремлением к идеалу, так и приносит разочарования, способствует заблуждению. Мечты всегда приятны, но не стоит забывать о достоверной реальности. Наличие Юпитера в Близнецах в первом полугодии 2019 года благоприятно отразится на жизни, не упустите возможности, которые предоставляются этой планетой любому знаку единожды в 12-летнем цикле. В июне Юпитер окажется в Раке во 2-м доме астрограммы Близнецов. Это влияет на рост денежных поступлений, приобретение имущества и иных материальных ценностей. Вам представится шанс направить энергию на увеличение своих профессиональных доходов. Несмотря на получение многообещающих возможностей в данном направлении, нужно не забывать, что Юпитер не одобряет излишних затрат. Примите необходимые меры, чтобы удержаться от приобретения каких-либо излишеств, вопреки чувствительности и эмоциональному подходу. Участие Урана в ближайшее время располагает к получению помощи от друзей и появлению покровителей. В 2019-м и последующие годы, властное действие Плутона убережет ваши финансы. Разные знакомые появляются в жизни, попадаются такие, которые пользуются вашим участием. Но сила Урана и Плутона повлияет на ситуацию, ожидайте легкого разрешения размолвок и защиту друзей.

Рак

Для большинства представителей зодиакального созвездия Рак год Свиньи довольно удачен для любовных отношений, получения знания, развития личности, а также проведения времени и отдыха в различных уголках Земли. В этот год звезды расположены благосклонно к любовным отношениям данного знака.

Это весьма значимый год. Однако отнюдь не простой. Плутон будет главенствовать в данном знаке и окажет огромное воздействие на отношения. Плутон затронет практически все сферы жизни. Поэтому в 2019 году отношения будут подвержены некоторым изменениям. Но при этом отношения с людьми должны быть уважительны. Но не все так будут считать в окружении данного знака. Плутон будет конфликтовать с Ураном в Овне, который ответственен за карьеру, но следует быть весьма осторожным, так как довольно трудно будет создать единое в двух сферах жизни, куда входят личная жизнь и работа.

Члены семьи смогут вас упрекнуть в том, что вы больше времени уделяете социальному успеху, исключая выполнение семейных обязанностей. В ином плане если довольно много времени уделять близким людям, то это приведет к конфликтным ситуациям на работе. Поэтому необходимо все учесть и обдумать, и сделать соответствующий выбор между семьей, профессиональной карьерой и успехом.

Если говорить про Уран, то здесь ключевым словом будет перемены, которые станут происходить довольно быстро, что может впоследствии вызвать шок. Предпосылки к карьерному росту весьма противоречивы. Но при этом можно сделать слишком большой рывок в развитии и добиться огромных профессиональных успехов. Есть также и замечательная новость. Ведь планета Сатурн, которая в течение 2,5 лет приносила множество трудностей и неудач относительно дома и семьи - не станет пересекать данный знак. Когда она вступит в знак Скорпиона в октябре 2018 года, то жизнь наполниться абсолютно новым смыслом, который может быть реализован полностью в любовных отношениях, семье и творческих успехах.

Рака стоит отнести к весьма значительным знакам, если речь заходит о партнерских связях и отношениях. Ему требуется много времени для создания прочного фундамента для выстраивания отношений, которые строятся на доверительных отношениях и уважении. Теперь же под влиянием звезд можно будет получить качественные и теплые отношения. Здесь Рак не потерпит легкого флирта или веселья, поэтому он способен взять на себя прочные отношения и обязательства к ним. Главной новостью также будет то, что в 2019 году планета Юпитер станет покровителем в вашем знаке, после того, как он пройдет все зодиакальные круги. Этим можно будет насладиться, начиная с 26.06.2019 года. Это явление можно наблюдать лишь один раз в 12 лет, поэтому необходимо воспользоваться всеми возможностями, которые уготовили звезды. Это позволит привнести в вашу жизнь полное счастье. Вы станете обладать полным оптимизмом, добротой, самоотверженностью и отлично справитесь с любыми сложными ситуациями.

Лев

В 2019 году представителям данного знака будет сопутствовать удача в семейных и домашних делах, в финансах, в построении дружеских отношений. Это также прекрасный год для обновления здоровья и укрепления иммунной системы. Из-за конфликта Урана с Плутоном могут продолжиться неурядицы на работе. Но для Льва рутина, споры с коллегами, ссоры с руководством обыденное дело. Во избежание серьезных конфликтов стоит быть немножко сдержанней, постараться понять мировоззрения других, иначе можно понести серьезные финансовые потери. В год Свиньи благоприятный чтобы путешествовать и повысить свой интеллектуальный уровень, в том числе получение образования. Уран в Овне наделит вас необходимым энтузиазмом и желанием узнать, что ни будь незнакомое, познать чужие культуры. Возможно, вы, наконец- то запишитесь и окончите те курсы, на которые долгое время не могли решиться. Но не стоит увлекаться, не забывайте при этом о своих ежедневных обязанностях. 2019 год успешный для финансового благополучия. Правда, здесь нужно быть аккуратными. Этот год готовит для вас финансовое благополучие, правда это будут не ваши индивидуальные заслуги, а результат совместной деятельности. С деловыми партнерами будьте сдержанными и ответственно относитесь к общему делу. Влияния Нептуна дает неясность в такой ситуации, толи ваши карманы будут наполняться или наоборот, большой финансовый поток будет ускользать сквозь пальцы. Поэтому обратите внимание на свой бюджет и старайтесь контролировать ваши расходы. Сделайте усилие и перестаньте зависеть от материальных расходов своих близких людей. Есть большой риск, что отказываясь от чего-то ради чувств, дружеских отношений ваши усилия попросту не заметят. Для Львов в этом году семейное гнездышко обретает особенный смысл. Здесь вступает в игру Сатурн. Вы примите на себя много обязательств, что займет достаточно времени. Принимайтесь к строительству прочного фундамента личных отношений, берите на себя ответственность за поступки своих близких, приставьте плечо помощи. Но, ни в коем случае не ставьте им это в вину делайте все безвозмездно и при этом не в ущерб себе. Найдите в этой ситуации именно ту золотую середину.

Дева

2019 год предвещает, что с 1 января и вплоть до 26 июня Девы будут находиться в центре внимания. Также этот период будет характеризоваться благосклонностью знака Близнецы. В астрограмме он является для Девы 10-м домом, отвечающим за социальный статус и рост карьеры. Эту возможность нужно обязательно использовать, поскольку такой шанс дается один раз в 12 лет. На протяжении первого полугода Деву можно смело назвать счастливчиком, у которого появиться возможность вырасти в профессиональном плане, то есть стремительно продвинуться по карьерной лестнице. Главное накопившуюся и бурлящую энергию направлять в нужном направлении. Поскольку вы немного перестарались, завысив свою планку, следует для достижения большого успеха и удовлетворения в профессиональной жизни приложить немалых усилий. Вам придется выполнять большее количество обязанностей, которые вы бы выполняли раньше успешно и без особых забот. В 2018 году (с октября) Сатурн начал оказывать свое влияние на родственные отношения, образовательную сферу и недалекие поездки. Эта планета в Скорпионе своим воздействием доставит определенные невзгоды в общение с близкими людьми. Учитывая такую ситуацию, звезды призывают при необходимости занять ответственную позицию для поиска компромисса в процессе поиска выхода из сложившейся ситуации. Что касается любовных отношений, то здесь планеты будут благосклонны к Девам. В амурных делах наступающий год сыграет немаловажную роль. В 7-м доме Нептун придаст отношениям некой загадочности и таинственности. Этот период будет характеризоваться развитым воображением Девы касательно романтической сферы. При этом нужно обязательно сохранять светлый разум, поскольку вы можете заблуждаться относительно любимого человека. Не стоит доверять всем подряд. Учтите, не каждый человек доброжелателен по отношению к вам. Кое-кто из знакомых, пользуясь вашей наивностью, может разбрасываться пустыми обещаниями. Но если все-таки соблюдать некоторую осторожность, то большинство Дев смогут встретить свою половинку. В 2019 году Уран все так же будет воздействовать на финансовую сферу. А из-за негативного аспекта относительно планеты Плутон его влияние станет причиной, как непредвиденных потерь, так и доходов. Стоит учесть, что неустойчивость доходов партнера (супруга, бизнес-партнера) может неожиданно ухудшить финансовое состояние из-за увеличения необдуманных расходов. Но во влиянии Урана есть и положительная сторона. Заключается она в возможности получить неожиданный подарок, а именно наследство, выигрыш.

Весы

Для знака Весов 2018 год характеризовался вхождением планеты Сатурн и ее негативным влиянием на представителей этого знака долгих два с половиной года. В 2019 году он отходит, а это, в свою очередь, поможет освободиться от наскучивших трудностей. Сатурн научил вас терпимости и ответственности в принятии серьезных решений и несмотря ни на что всегда идти вперед. В новом 2019 году близкие вам люди и просто окружающие поменяют свое мнение о вас, начнут воспринимать вас, намного серьезней, чем раньше. Конечно, минувшие трудности оставили свой отпечаток на вашей дальнейшей жизни, еще некоторое время придется исправлять их последствия. Символ 2019 года — Свинья — окажет помощь в открытии ваших лидерских качеств и организаторских способностей. Сатурн же в 2019 году войдет в знак Скорпиона, а это отобразится на вашем доходе. Здесь нужно постараться распределять свои денежные средства по нужной надобности, рационально и правильно ими обладать. Это заставит вас стать более серьезными, мудрыми и реалистичными по отношению к накоплениям. Размещение Сатурна в соседнем знаке отобразится на неких трудностях материальных, будет создавать помехи и барьеры, связанные с приобретением более крупной недвижимости или имущества. В 2019 году вам просто придется научиться стать более организованными и ответственными к материальной стороне. Но уже во второй половине приходящего года все невзгоды и финансовые трудности потихоньку начнут уходить, постепенно появится стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Неплохие возможности продвинутся по карьерной лестнице и самореализации профессионализма откроются перед вами с 26 июля 2019 года. Наблюдается просто неимоверный успех для служебных продвижений и карьерного роста. Во второй половине 2019 года и в первой 2020 года Весы получат существенную поддержку со стороны Юпитера. Этим нужно обязательно воспользоваться так, как очередная помощь наступит только через 12 лет, нельзя упускать такой чудесный шанс. В отношении жизни и ее аспектов таких, как семья и отношения, которые так для вас важны, предвещаются некие трудности, кризисы, внезапные изменения. Все это связано с влиянием Урана в зоне жизни. 2019 год характеризуется большой вероятностью новых полезных знакомств, которые вскоре могут перерасти в крепкую дружбу. Без особого труда вы расстанетесь с ненужными и неприятными для вас людьми. Велика вероятность разрастания конфликтных ситуаций между членами вашей семьи. Здесь вам просто необходимо собрать всю свою мудрость и опытность в кулак – это поможет быстро разрешить семейные и дружеские ссоры.

Скорпион

Год Свиньи станет началом особого двухгодичного этапа в жизни Скорпионов. За это время у вас появится уникальная возможность раскрыть в себе новые грани, разглядеть свое призвание. Конец прошлого года был омрачен приходом Сатурна в созвездие Скорпиона. Вы были будто скованны по рукам, вам приходилось одновременно решать несколько задач, вы были в постоянном напряжении от того, что ответственность за все события в вашей жизни вы брали на себя. В будущем 2019 году придется платить по счетам за то, что проигнорировали данные вам Вселенной возможности в 2018 году и за злоупотребление своим властным положением. Сатурн в 2019 году заставит вас ответить за свое поведение по отношению к другим, а именно за: тотальный контроль, манипулирование и прессинг. В 2019 году вам придется пересмотреть свои жизненные позиции и аргументировать поступками ответственного человека, что ваши намерения серьезны. И тогда ваша судьба станет не такой мрачной и некоторых трудностей, которые вас подстерегают, вы сможете избежать. Вхождение Юпитера в знак Рака, которое состоится 26 июня, откроет для вас радужные перспективы. Этому знаку соответствует 9-й дом в астрологической карте. У вас представится возможность получить те новые знания, которые в дальнейшей жизни станут необходимы. В 2019 году могут осуществиться ваши давние мечты о получении образования за рубежом или о долгожданном круизе по странам. Вторая половина 2019 года даст вам возможность обрести свое счастье далеко от вашего дома. В прошлом году планета Нептун в Рыбах начала свое неспешное движение, которое продолжится в 2019 году и будет оказывать свое влияние на многие сферы жизни Скорпиона: личные отношения, взаимоотношения с детьми, творческий потенциал, воодушевление в профессиональной сфере. В 2019 году Скорпионов ждет счастливая семейная жизнь и любовь, которую они давно ждут. Здесь может не обойтись без вмешательства магических сил и космического воздействия, но нужно помнить, что вы не должны заниматься идеализацией окружения. Кроме того, чтобы не разочароваться в своих отношениях с детьми, постарайтесь реально взглянуть на проблемы, которые, кстати, уже существуют.

Стрелец

Первая половина 2019 года для огненного знака Стрельца одним из важнейших периодов жизни. Любые отношения, завязавшие в это время, будь то деловые контакты или любовная линия, будут иметь долгосрочный характер. А влияние планеты Юпитера дает возможность достичь огромных успехов и откроет массу возможностей. Это время подарит удачу во всех начинаниях и сферах жизни Стрельцов. К тому же это самое благоприятное время для заключения брака. Такие удачные стечения обстоятельств выпадают только один раз за 12 лет. Подобный шанс является поистине уникальным и лучше его не упускать. Одним из знаковых дат этого периода можно считать 6 июня. В этот период Юпитер входит в созвездие Рака. Грядущий 2019 год, который по китайскому гороскопу проходит под знаком Свиньи, обещает Стрельцам финансовые успехи и неземную любовь. Это время неожиданных приятных сюрпризов и денежной поддержки со стороны партнеров. Без особых усилий со своей стороны, вам обеспечена прибыль от деятельности других людей. Кроме того велика вероятность получить богатое наследство. Для оформления кредита или займа лучше выбрать первые месяцы года до 26 июня. Это самое подходящее в данном плане время. Небесные знаки, подаваемые Стрельцам планетой Сатурн, уже с конца октября заставят людей этого знака тщательно взвешивать каждый свой поступок, чтобы не допустить неверных шагов с далеко идущими последствиями. Вполне вероятно, что, в будущем году вам придется разорвать некоторые многолетние отношения, которые вас тяготили. До того времени, когда планета Сатурн перейдет в знак Стрельца и наступит новый двухлетний период необходимо заглянуть в недавнее прошлое и постараться реально посмотреть на свои поступки. По возможности нужно постараться решить отложенные на некоторое время проблемы и исправить отдельные ошибки. То есть постараться найти гармонию в себе. Если у вас в прошлом завязались нежные отношения, то наступающий год обещает вам время наполненное любовью и романтикой. Однако не торопитесь принимать судьбоносные решения, дождитесь лета, ведь в этот период можно более верно осмыслить любое решение которое изменит дальнейшую жизнь. С 27 июня Юпитер войдет в знак Рак и это снизит опасность эмоциональной эйфории. Любые чувства станут более глубокими и стабильными.

Козерог

В 2019 году Плутон будет двигаться по вашему знаку Козерог. Это будет продолжаться до 2024 года. Плутон – планета трансформации. Этот период жизни будет наполнен кардинальными переменами. Вы должны принять те изменения, которые произойдут в вашей жизни, не сопротивляться им. Если вы будет следовать этому, будете жить размеренно и планомерно, даже сможете стать более влиятельным человеком. В 2018 году вам трудно было уделять достаточно внимания и семье и работе одновременно. Но 2019 году, когда Сатурн зайдет в знак Скорпиона, вы сможете направить вашу энергию в правильное русло и разрешить имеющиеся проблемы. Если у вас все получится, тогда на работе будет ждать успех и в то же время в семье будет все в порядке. Вспомните о друзьях. Давно ли вы уделяли им внимание? Постарайтесь все-таки чаще проводить с ними время. А также в 2019–2020 году ваши друзья должны стоять в вашей жизни на одном из первых мест. Дружба в этот период будет проходить серьезную проверку на прочность. Только те дружеские связи, которые подкреплены доверием, взаимопомощью и уважением, будут помогать вам в сложных жизненных ситуациях. Вы должны дать понять и почувствовать своим друзьям, что вы настоящий надежный друг. Друзья не должны иметь сомнения насчет ваших действий. Постарайтесь как можно ответственно и серьезно относиться к дружбе в 2019 году. Ваше финансовое положение будет находиться на достойном уровне. В первой части года ваша зарплата может повыситься, а ваши коллеги станут вас больше уважать. Вторая часть 2019 года принесет долгожданные покупки. Также вы имеете возможность найти более подходящую работу и встретить людей, которые помогут продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Водолей

Для Водолеев 2019 год будет удачным для построения карьеры, поэтому не стоит засиживаться дома, нужно скорее бежать на работу, достигать новые вершины. Особенно во второй части 2019 года Водолеев ожидает успех не только в карьере, но и в служебных делах. Под влиянием Юпитера, люди, рожденные Водолеями, будут ощущать защиту и постоянный успех на рабочем месте. На работу будут ходить с желанием, и как позже выяснится не зря. С каждым днем у Водолеев будет расти энтузиазм и патриотизм к своей работе, за счет этого вы станете смелее, и возможно будете брать на себя самые сложные и ответственный задачи. Если вы только ищите работу, то размещать свое объявление нужно 26 июня, так как это время считается лучшим периодом в году для перспектив и профессиональных реализаций. Все свои важные и значимые дела перенесите на вторую половину года, если конечно хотите чтобы они удачно закончились. Так как именно в этот период Юпитер осуществляет свой переход, это время считается благоприятным для всех запланированных дел. Такая "белая полоса" у Водолеев продлится до середины 2020 года. И следующая такая удача наступит не ранее чем через 12 лет. Так что дерзайте, этот шанс упускать не стоит. Сатурн еще с прошлого года благотворит карьерный рост Водолеев, правда пока эти тенденции не так заметны, и такие изменения будут продолжаться еще около двух лет, поэтому все ваши скрытые мечты и желания могут сбыться, и вы можете оказаться в том социальном статусе, в котором хотели быть уже долгое время. Сатурн сможет подтолкнуть вас на хорошие идеи и поступки, поможет вам серьезнее и ответственно относиться как к работе, так и к жизни в целом. И если вы в этот период проявите свою организованность и настойчивость то вам все это обязательно воздаться, стоит только немного подождать. Только не стоит огорчаться, если вас наградят не сразу же, но можете быть уверенными, что долгожданная награда будет в вашем кармане, пусть и не сегодня. Нептун, как и прежде, располагается в финансовом секторе и будет вам помогать заработать как можно больше денег. Только нужно быть внимательным и осторожностью относиться ко всем идеям, относящимся к бизнесу. Этот период не лучший для заключения сделок, так как вас могут обмануть и полностью обанкротить. Ведь лучше подождать некоторое время. Но если все, же вы решили стать бизнесменом именно сейчас, то не стоит верить на слово своим знакомым и друзьям лучше проконсультироваться с экспертом и только тогда принять какое-то решение. 2019 год для Водолеев считается годом воспоминаний, так как в этот период всплывают все события, которые происходили в прошлом. Вы сможете наконец-то понять, что люди не такие за кого они себя выдают. Под влиянием Плутона вы сможет в своем доме создать что-то новое, вызволив оттуда частичку из своего прошлого. 2019 год считается временем, когда человек начинает сполна заботиться о своем здоровье, отказываясь от вредных привычек.

Рыбы

Год Свиньи принесет Рыбам судьбоносные события в сфере личной жизни. В плане финансов у Рыб ожидается значительный рост. Возможны путешествия на дальние расстояния. Как и в 2018 году, через знак Рыб будет проходить Нептун. Это обострит интуицию Рыб, их "шестое чувство" и "третий глаз". В 2019 году придет осознание того, кто для вас действительно близкий и главный человек, с кем нужно быть рядом. Кроме того, покровитель знака Рыб - Нептун поможет вам влиять на окружающих людей своей положительной энергией. Люди будут тянуться к вам, ощущая ваше таинственное обаяние, и вы сможете воспользоваться этим влиянием в добрых целях. 2019 год обещает быть благоприятным, поэтому не бойтесь расправить крылья. Дышите полной грудью, мечтайте, смело добивайтесь поставленных целей. Для вас не будет преград. Вы сможете отличить прекрасные мечты в реальности от пустых и бесплодных иллюзий.

Влияние Юпитера, который с конца июня 2019 года войдет в знак Рака, также будет благотворным для астрограммы Рыб. Юпитер является пятым домом для Рыб, и его покровительство обязательно благотворно повлияет на вашу личную жизнь. В семейных отношениях наступит полная гармония и взаимопонимание, долговременные романы именно в этот период должны закончиться счастливой развязкой.

2019 год – год Свиньи станет успешным в смысле карьерного и финансового роста для Рыб. Новым планам, связанным с работой и бизнесом, суждено сбыться. Тем не менее, ваш доход не будет планомерно повышаться. Напротив, он будет неустойчивым и нестабильным. Благодаря прохождению Урана в Овне, вас ждут различные неожиданности и сюрпризы. Но, к счастью, большинство из этих сюрпризов будут приятными во всех отношениях. А деньги несколько раз будут приходить неожиданно, как снег на голову, причем легко и красиво. Из неприятных сюрпризов возможны внезапные несвоевременные крупные денежные расходы, а также вероятны ссоры с близкими людьми из-за денег или власти. Об этом свидетельствует конфликт Урана с Плутоном, в зоне вашей дружбы. Есть смысл четко разграничить бизнес и личные отношения. В будущем году Рыбы получат новые отличные возможности для приобретения новых знаний и опыта, а также личностного роста. Это позволит вам взглянуть на свою судьбу шире, увидеть новые перспективы в жизни. Поэтому не бойтесь посещать интересные курсы, семинары. С Сатурном в Скорпионе у вас гораздо больше роста в обучении и саморазвитии. Год Свиньи покровительствует этому.

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