Ароматный напиток от "инопланетянина": в Баку открылся Фестиваль кофе и чая (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наверно, самыми популярными напитками в мире можно считать чай и кофе. Ведь у большинства из нас утро начинается с чашки горячего чая или ароматного кофе, и потом в течение дня мы еще не раз наслаждаемся этими вкуснейшими и бодрящими напитками.

Для истинных гурманов чая и кофе на несколько дней в Баку создан настоящий рай, а именно - Baku Coffee & Tea Festival (Фестиваль кофе и чая). Фестиваль проходит с 11 по 13 января в Passage 1901.

Baku Coffee & Tea Festival - это трехдневный фестиваль, в котором участвуют отечественные профессионалы кофейной и чайной индустрии. Основная цель фестиваля - создание возможностей для качественного развития кофейной и чайной индустрии и бизнеса, а также сотрудничества и обмена опытом.

На фестивале проходят выставка производителей и импортеров кофе и чая, аксессуаров и оборудования, национальные чемпионаты бариста, семинары и мастер-классы от ведущих специалистов, гостевой брю-бар, организованы зона отдыха и детская площадка и другие развлечения.

Ароматный листовой чай из разных уголков мира, свежайший кофе высокого качества, вкусные сладости, кондитерские изделия, печатная продукция об истории кофе и чая - это и многое другое ждет посетителей фестиваля. Кофеварки, кофемашины, самовары и заварные чайники - и через несколько минут посетители фестиваля уже наслаждаются вкусными напитками. Как и с чем пить чай и кофе - вопросов на эту тему после посещения фестиваля в Баку уже не возникнет. Здесь можно узнать о чайных и кофейных церемониях в разных странах мира, ознакомиться с различными сортами кофе и рецептами приготовления, не просто попробовать чашечку, а насладится ароматом в приятной компании.

Особый интерес у посетителей вызвали капсульные кофемашины оригинальной формы, напоминающие пингвина или инопланетянина.

Также в рамках фестиваля и под эгидой Международной ассоциации кофе (Specialty Coffee Association) проходит национальный чемпионат среди бариста. Победитель, определенный международной коллегией квалифицированных судей, представит Азербайджан на мировом чемпионате World Barista Championship ("Классический чемпионат бариста"), который пройдет в апреле этого года в Бостоне (США).

(Автор и фото: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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