Ученый рассказал о семи основных симптомах рака

12 января 2019 13:02 (UTC+04:00)

Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при наличии которых необходимо срочно обратиться к онкологу, передает РИА Новости.

Тревожными знаками могут быть внезапные изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, "необъяснимое" кровотечение, утолщение в груди или в другом месте, трудности при глотании, изменение цвета или размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой и долго незаживающая рана.

Стил подчеркнул, что перечисленные признаки могут быть не связаны с онкологией, однако посоветовал провериться при их обнаружении.

"Вы не тратите время врачей впустую, проверяя свои симптомы", – считает эксперт.

Британский врач напомнил, что четыре из десяти случаев развития рака можно предотвратить при своевременной диагностике.

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