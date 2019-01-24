Российское шоу световых кукол вызвало большой интерес в Баку

24 января 2019 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Абсолютно оригинальное, инновационное, интерактивное представление световых кукол Театра Николая Зыкова впервые будет представлено 17 февраля во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Trend Life. Билеты на 13.00 проданы. Поэтому по просьбе зрителей будет дополнительный сеанс на 16.00.

По-настоящему новые, необычные и неповторимые световые куклы имеют размеры от 1 до 8 метров и способны удивить самых требовательных зрителей любого возраста. Вниманию зрителей предлагается яркая и незабываемое шоу программа световых кукол, потрясающая своей креативностью. В непредсказуемом калейдоскопе очень разных световых миниатюр каждый найдёт что-то своё. На этом представлении куклы рождаются прямо на глазах у изумлённой публики, взрослые снова становятся детьми и с азартом ловят неоновую бабочку, летающую над зрительным залом. Это уникальное представление с неизменным успехом собирает полные залы по всему миру. Критики назвали это шоу "пробирающим до мурашек", а Николая Зыкова "одним из самых значимых кукольников мира".

Николай Зыков (правнучатый племянник Сергея Образцова) - всемирно известный кукольник, покоривший зрителей в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, создавший более 200 уникальных марионеток, перчаточных, тростевых и экспериментальных кукол. Его представления были показаны более 3500 раз! Николай является автором, режиссёром, художником и исполнителем более 20 кукольных представлений, имеющих множество международных наград за инновационную креативность и выдающееся исполнительское мастерство, включая награды Всемирных конгрессов кукольников УНИМА.

Цена билетов от 10 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

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