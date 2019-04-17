Житель Австралии спас барана-единорога от скотобойни

Житель штата Южная Австралия Майкл Фостер за два ящика пива выкупил у местного фермера барана, единственный рог которого вырос посреди лба, придавая животному сходство с мифическим единорогом, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как рассказал сам Фостер, спасенное им животное должно было отправиться на скотобойню."Ему оставалось всего несколько часов до того, как отправиться на скотобойню, а мы забрали его и спасли всего за пару коробок пива", - рассказал мужчина в интервью телеканалу 7News. Теперь же баран, получивший вместе с новой жизнью имя Джоуи, будет жить в семье Фостера и напоминать двум маленьким дочерям биржевого агента о том, что в жизни всегда есть место чуду. "Мы будем содержать его как домашнее животное на нашем ранчо, ну и возить на сельскохозяйственные выставки, конечно. Не у каждого, знаете, есть собственный единорог в хозяйстве", - добавил он.

Ззоолог из центра изучения животных Университета Аделаиды Дэвис Джон Уильямс отметил в комментарии телекомпании ABC, что никогда прежде не видел такой любопытной аномалии. "Видимо еще во время эмбрионального развития Джоуи что-то пошло не так, роговые клетки сосредоточились в центре лба барашка и позднее именно там вырос его единственный рог. Я не уверен, что в Австралии есть второй такой барашек", - пояснил ученый.

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