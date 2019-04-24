Туристы рассказали, что привозят в отель из дома

Лекарства, тапочки, чай, кофе, кипятильник, штопор и постельное белье – вот перечень предметов, которые берут с собой в отпуск значительное число российских туристов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сервис онлайн-бронирования провел опрос 2 500 пользователей, выясняя, какие предметы они везут с собой в отпуск. Выяснилось, что женщины в поездке беспокоятся о самочувствии больше мужчин: 71% отметили, что берут на отдых медикаменты, среди мужчин так поступают только 53% опрошенных.

Зато мужчины в два раза чаще женщин привозят с собой штопор или посуду – 12% против 6% соответственно. Также мужчины сильнее женщин беспокоятся о питании – 27% респондентов мужского пола покупают в отель еду, среди женщин аналогичным образом поступают лишь 15%.

О внешнем виде в поездке больше заботятся женщины - 17% признались, что берут в отель собственный фен. Среди мужчин этот показатель почти втрое ниже – лишь 6%. Также женщины предпочитают пользоваться собственным полотенцем (17%) и халатом (9%). Среди мужчин эти предметы привозят с собой в гостиницу 14% и 6% соответственно.

Отправляясь в путешествие, тапочки везет из дома каждый пятый отдыхающий. 14% путешественников предпочитают пить в гостинице чай или кофе, привезенный с собой, 6% признались, что отправляются в поездку с кипятильником, а 2% - с собственным постельным бельем.

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