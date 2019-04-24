В Баку появился таинственный остров Мультизавров (ВИДЕО, ФОТО)

24 апреля 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре впервые был представлен лицензионный мультимедийный московский спектакль "Мультизавры. Таинственный остров", организованный MGM Production, сообщает Trend Life.

Гости спектакля с помощью современных технологий отправились в незабываемое путешествие и встретились с настоящими динозаврами. У каждого зрителя был шанс узнать все подробности из жизни динозавров, и выполнить очень сложную миссию – спасти таинственный остров динозавров от огненного вулкана. Причем, у каждого зрителя был уникальный многофункциональный браслет, который помогла управлять стихиями и перемещаться во времени.

Юные зрители также смогли провести фотосессию с доисторическими животными. https://www.facebook.com/Admin.MGM.PRO

Напомним, что в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, 18 мая в 12.00 и 15.00, состоится демонстрация представления "Барбоскины, или Тайна книжной полки" - захватывающего и увлекательного путешествия в волшебный мир мультперсонажей. Бесплатная фотосессия (иметь при себе билеты) пройдет 17 мая с 18:00 по 21:00 в Park Bulvar.

Цена билетов - от 10 до 60 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət и онлайн на https://iticket.az/events/children/barboskiny-ili-taina-knizhnoi-polki. Телефоны для справок: 0503549054, 0773549054.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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