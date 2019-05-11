Исторические личности ставят лайки и хэштеги – такого в Азербайджане еще не было!

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan прошла презентация проекта Histogram, сообщает в субботу Trend Life. Автором проекта является компания Beat Group.

Histogram - это первый документальный сериал для смартфонов в Азербайджане.

Каждая серия - это экскурс по таймлайну нашей истории через

призму современного метода передачи информации и общения.



Цель проекта Histogram - познакомить новое поколение с историей

Азербайджана доступным языком и при помощи развлекательного

визуального формата вкупе с креативом и уместным юмором.

Продолжительность первой серии документального сериала чуть больше 13 минут, она охватывает временной промежуток от Атропатены до 1918 года.

Примечательно, что авторы проекта представляют вниманию зрителей хронологию важных событий истории Азербайджана, используя элементы социальной сети. За историческими событиями, жизнью и деятельностью выдающихся личностей определенной эпохи зрители наблюдают через призму приложений для мобильных устройств. По задумке авторов проекта, исторические личности ведут странички в социальных сетях, делятся фотографиями и видеороликами, комментируют посты, ставят лайки, отмечают геолокацию и используют хэштеги…

Документальный сериал для смартфонов об истории Азербайджана будет интересен как представителям старшего поколения, так и молодежи, которая не представляет свою жизнь без соцсетей.

Отметим, что вторая серия документального фильма будет презентована 28 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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