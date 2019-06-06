Азербайджанцы, осетины и дагестанцы устроили массовый баттл – вынесен "смешной приговор" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Это был настоящий вечер юмора и позитивных эмоций! В Бакинском конгресс центре прошел финал Азербайджанской телевизионной ATV Лиги и "Кубок Чемпионов - 2019", организованный Азербайджанским клубом веселых и находчивых при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства образования и Фонда молодежи Азербайджана при содействии Союза молодежных студенческих организаций, сообщает Trend Life.

Три зажигательные команды встретились в Баку, чтобы выявить победителя в баттлах "Кубка Чемпионов КВН 2019" - "Город 313" (Северная Осетия - Алания, Россия), "Добрые Люди" (Дагестан, Россия) и "АзНефть" (Азербайджан). А в финале Азербайджанской телевизионной ATV лиги в конкурсах "Приветствие" и "Биатлон" самыми лучшими старались доказать "Xalxın Uşaqlari", Сборная БГУ, "Azii 19:20", "ФизАка" и "Женский батальон". Соревнование наших команд прошло на азербайджанском языке.

Интересно, что в составе азербайджанской команды в отдельных номерах приняли участие такие популярные личности как чемпион КВН XX века, писатель, актер и карикатурист, заслуженный артист Бахрам Багирзаде, актер Лянкяранского государственного драматического театра, заслуженный артист Нифтулла Аскеров и 6-кратный чемпион мира по кикбоксу, заслуженный мастер спорта Пярвиз Абдуллаев по прозвищу "Кобра".

Игры по пяти бальной системе судили жюри в составе чемпионов КВН XX века заслуженного артиста Мурада Дадашова и Вадо Коровина, популярной певицы Розы Зергерли, исполнительного директора Фонда молодежи Фарида Джафарова и руководителя Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашада Азизова. Ведущим вечера был остроумный радиоведущий Эмиль Насиров.

В результате победителями Азербайджанской телевизионной ATV Лиги стали сразу две команды – "ФизАка" и "Xalxın Uşaqlari", на втором месте – Сборная БГУ, на третьем - "Azii 19:20" и "Женский батальон".

"Кубок Чемпионов - 2019" завоевала команда "АзНефть", второе место - "Город 313", третье - "Добрые Люди".

В заключении члены жюри поделились своими мыслями, отметив возросший уровень развития молодежного движения КВН, а главное, конечно же, победила дружба. И это не просто стандартные слова, а реалии для талантливой молодежи, которая вместе зажигает добрыми лучами под одним солнцем - КВН.

В заключение вечера организаторы игры - Азербайджанский клуб веселых и находчивых отметил почетными дипломами журналистов газеты "Зеркало" и АМИ TREND за вклад в пропаганду развития КВН.

Информационная поддержка Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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