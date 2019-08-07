Число дней фестиваля "ЖАРА 2020" может быть увеличено

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN), являющийся одним из организаторов международного фестиваля "ЖАРА" в Баку, намекнул, что в будущем году количество фестивальных дней будет увеличено, сообщает Trend Life со ссылкой на Instagram артиста.

Анонсируя в Instagram трансляцию международного фестиваля "ЖАРА 2019" на Первом канале России, музыкант подчеркнул, что возможно, в следующем году фестиваль будет проходить в течение пяти дней.

Отметим, что ранее уже были объявлены сроки проведения фестиваля в 2020 году - с 30 июля по 2 августа. Возможно, они будут увеличены на день.

Первая трансляция фестиваля на Первом канале России состоится в пятницу, девятого августа, в 21.30 по московскому времени.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступали звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стало днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день звучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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