Дженнифер Энистон скучает по "Друзьям"

8 августа 2019 11:00 (UTC+04:00)

Дженнифер Энистон рассказала в интервью InStyle, что "сильно ностальгирует" по "Друзьям" и хотела бы вернуться в 90-е, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости.

Актриса отметила, что обрела уверенность в себе, когда начала сниматься в длинном ситкоме. По ее словам, участие в шоу было для нее "упражнением на развитие доверия", поскольку все актеры поддерживали друг друга.

"Я очень скучаю по тем временам. Эта работа была абсолютной, чистой радостью. Мне вновь хочется быть с людьми, которых я люблю и уважаю", - добавила она.

За роль Рейчел Грин в "Друзьях" (1994-2002) актриса была удостоена премий "Эмми" (2002) и "Золотой глобус" (2003).

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