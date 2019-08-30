CinemaPlus покажет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатрах премиум класса CinemaPlus 7 сентября в 22:00 состоится трансляция боя между Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Дастином Пуарье на турнире UFC в Абу-Даби, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

​Хабиб уже дважды защищал свой пояс. У него за плечами 12 боев в UFC и 27 побед без поражений.

Для Пуарье попытка отобрать чемпионство - первая. Он одержал 25 побед (12 - нокаутом) и потерпел 5 поражений.

Цена билета составляет 7 манатов, количество мест ограничено!

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