Зои Кравиц сыграет в новом фильме о Бэтмене

15 октября 2019 12:42 (UTC+04:00)

Американская актриса Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой (Селиной Кайл) в новом фильме о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли, об этом как передает Trend Life, сообщает РИА Новости со ссылкой на THR.

Источник рассказал изданию, что звезда сериала "Большая маленькая ложь" прошла пробы на прошлой неделе. Она зачитала эпизод из сценария вместе с Паттинсоном.

Помимо Кравиц на роль одной из самый авторитетных суперзлодеек DC Comics также пробовалась Ана Де Армас ("Достать ножи"), Элла Балинска ("Ангелы Чарли") и Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве").

Ранее Женщину-кошку играли Джули Ньюмар, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй.

Выход картины запланирован на июнь 2021 года.

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