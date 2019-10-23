Список самых опасных звезд (ФОТО)

Компания по кибербезопасности назвала звезд, которых опаснее всего искать в Интернете. Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и американская певица Билли Айлиш заняли второе и пятое место в этом рейтинге, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на NME.

Чаще всего электронные устройства пользователей заражались вредоносными программами и вирусами, когда они искали британскую теле- и радиоведущую Кэролайн Флэк.

В список также попал актеры Джош Гэд ("Холодное сердце" - голос Олафа), Лиам Хемсворт ("Голодные игры"), актриса Миша Бартон (сериал "Одинокие сердца"), музыкант Сэм Смит и другие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.