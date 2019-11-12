Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)

12 ноября 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская команда "Как по маслу" получила Кубок за лучший номер сезона Лиги смеха -2019 в Украине, сообщил Trend Life капитан команды "Как по Маслу", руководитель Азербайджанской Лиги смеха Джавид Шахбазбеков.

"Этот кубок попадёт в славную историю азербайджанского юмора, так как является первым кубком, который завоевала Азербайджанская команда в юмористическом шоу Лиги смеха. Наша команда "Как по Маслу" является единственным коллективом, который представляет Азербайджан на международный юмористической арене. Наша команда является примером коллективной работы в юморе, каждый из ребят сделал все для того чтобы добиться этого результата. Мы очень благодарны руководству Лиги смеха Науму Баруле, нашим редакторам Андрею Чивурину и Чингису Мазинову. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и развитие нашей команды. Нам будет приятно, если много команд будет представлять страну на международных юмористических фестивалях и проектах. Именно поэтому в Азербайджане с этого года функционирует Лига смеха Азербайджана. Все эти успехи стали возможны благодаря всесторонней поддержки торговой марки Final Oil", - отметил Джавид Шахбазбеков.

Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) - украинское телевизионное юмористическое шоу, телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
Новости по теме
Глава МИД Украины посетит Азербайджан
Политика 10:38
В Украине отменят призыв в армию
Другие страны 11 ноября 08:34
При посадке украинского самолета в Шарм-эш-Шейхе загорелось шасси
Другие страны 9 ноября 23:25
Азербайджанская строительная компания о планах реализации проектов в Украине
Бизнес 8 ноября 16:48
Азербайджан и Украина обсудили перспективы сотрудничества
Политика 5 ноября 20:45
Трамп хочет, чтобы Зеленский приехал в Белый дом
Другие страны 3 ноября 03:48
Лента новостей
Али Нагиев: Пресечена попытка более 30 иностранцев присоединиться к участию в вооруженных конфликтах посредством территории Азербайджана (ФОТО)
Общество 13:39
Иран занимает четвертое место в мире по производству меда
Экономика 13:36
Звезды озарили свадьбу Азада Шабанова (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 13:32
Объединившиеся во имя природы и жизни (ВИДЕО)
Общество 13:31
Перу временно закрывает посольство в Баку
Политика 13:30
Комитет: Рост военных расходов вызван объективной необходимостью
Экономика 13:27
Как в Казахстане повышают инвестпривлекательность энергосектора? (Эксклюзив)
Энергетика 13:24
В Италии объявили наивысший уровень опасности из-за сильных ливней
Европа 13:16
Около 31% компаний, созданных иностранцами в Грузии, приходятся на граждан Ирана
Бизнес 13:11