Новогодний звездопад в Баку - пять Дедов Морозов и одна Снегурочка (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоялся показ яркого представления "Новогодний звездопад", сообщает Trend Life.

Невероятное представление, яркие костюмы и декорации, зажигательные танцы и песни, сразу 5 Дедов Морозов, Снегурочка и многочисленные сказочные герои - всё это в волшебном новогоднем приключении "Новогодний звездопад".

Желающих побывать на этом новогоднем представлении оказалось так много, что за десять дней до еще одного показа, который состоится 29 декабря, все билеты были уже раскуплены.

В связи с этим организаторы приняли решение преподнести сюрприз юным зрителям и показать новогоднее представление ещё и 5 и 12 января 2020 года.

Начало представлений - в 12.00 и 15.00.

Цена билетов - от 5 до 20 манатов.

Билеты уже продаются во всех централизованных кассах города Баку, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Тел.: (+99412) 493 00 63 (+99450) 856 01 02.

(Автор: Джани Бабаева)

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