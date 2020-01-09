Доставить приказ, иначе – засада: "1917" в Park Cinema

9 января 2020 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров Park Cinemа начала предпродажу билетов на фильм "1917", прокат которого возьмет старт в Азербайджане 30 января, сообщили Trend Life в Park Cinemа.

Лента, получившая "Золотой глобус-2020" в номинации "Лучший драматический фильм" и "Лучшая режиссура", рассказывает о Первой мировой войне, а если точнее, о той ее части, что касается наступления британской армии на Линию Гинденбурга. Основной сюжет разворачивается вокруг двух солдат – младшего капрала Блейка и младшего капрала Скофилда, которые должны доставить на фронт приказ об отмене атаки, иначе батальон численностью в 1600 человек попадет в засаду. К тому же, у Блейка в этом батальоне служит родной брат, так что задание становится для него личным вызовом.

После того, как "1917" получил "Золотой глобус" в двух номинациях, он автоматически стал одним из главных претендентов на "Оскара", несмотря на то, что многие специалисты прочили победу Тодду Филлипсу и его "Джокеру". Главные роли в "1917" сыграли Дин-Чарльз Чэпмен ("Пассажир", "Король", "Дыши ради нас") и Джордж Маккей ("Вызов", "Мальчики возвращаются", "Офелия"), а режиссером стал Сэм Мендес ("Красота по-американски", "То, что мы потеряли", "Скайфол"). Звездный состав дополняют Колин Ферт, Бенедикт Камбэрбэтч, Даниэл Мейс, Эндрю Скотт и другие.

"1917", который азербайджанские зрители смогут посмотреть в формате IMAX только в Park Cinema (предпродажи уже начались на сайте и кассах сети), станет одной из главных премьер января, который и так будет богат на события. Сегодня в сети стартовал анимационный фильм "Камуфляж и шпионаж", драма "Дело Ричарда Джуэлла", основанная на реальных событиях, 16 января планируется выход мультфильма "Фермагеддон" и "Проклятие", а 23 января в прокат выходят "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.

(Автор: Джани Бабаева )

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