Азербайджанский кулинар приготовил Шах-плов весом в 100 кг! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский кулинар, член Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана Мирмовсум Дадашов приготовил в Стамбуле шах-плов весом в 100 кг с национальными орнаментами буты, сообщает Trend Life.

Впервые был приготовлен такой плов, который вызвал большое удивление гостей мероприятия Fairmont Quasar Istanbul. Мирмовсум Дадашов, который работает в Центре культуры Азербайджана и ресторане ButabakuCafe в Анкаре, сказал Trend Life, что был приглашен в Стамбул для приготовления этого кулинарного шедевра и удостоен благодарственного письма секретариата Тюрского совета.

"Для меня большая честь и гордость представлять кулинарное искусство Азербайджана в братской Турции", - сказал Мирмовсум Дадашов

Шах-плов (Плов в лаваше, Королевский плов, Шах торжественных столов) - гордость азербайджанской кухни. Это национальное блюдо имеет множество вариаций, и каждому региону страны присущ собственный вид этого вкуснейшего блюда. В каждом регионе Азербайджана имеются свои особенности приготовления. Но все рецепты объединяет наличие большого количества сухофруктов, рассыпчатый рис и главный атрибут - газмах - аппетитная хрустящая корочка из лаваша, в котором готовится плов. Газмах, как правило, хозяйки готовят сами или покупают уже готовый азербайджанский лаваш. Нередко этот плов готовят без добавления мяса, но с каштанами. Шах-плов готовят для дорогих гостей и на самые торжественные случаи. Тысячелетиями выверенное сочетание сочного мяса, риса, изюма, кураги, в хрустящей золотой короне лаваша раскрывает настоящее искусство древней кулинарии азербайджанского народа.

(Автор: Вугар Иманов)

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