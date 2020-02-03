Лучшие песни о любви, получившие "Оскар"

3 февраля 2020 09:46 (UTC+04:00)

Журналисты из издания Independent составили список из десяти прозвучавших в фильмах лучших песен, которые получили "Оскар", передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости.

Первое место заняла композиция "Up where we belong" из фильма "Офицер и джентльмен" (1982 год) в исполнении Джо Кокера и Дженнифер Уорнс.

На второе место поставили "The way you look tonight" из мюзикла "Время свинга" (1936 год). Первоначально ее спел Фред Астер. Позже в своих выступлениях ее использовали Тони Беннетт, Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра и многие другие.

Третью позицию отдали "Love is a many-splendored thing" из одноименной мелодрамы 1955 года "Любовь — самая великолепная вещь на свете". Балладу исполнил эстрадный певец Энди Уильямс.

В рейтинг вошли: "Can you feel the love tonight" ("Король Лев"), "My heart will go on" ("Титаник"), "Take my breath away" ("Лучший стрелок"), "I just called to say i love you" ("Женщина в красном"), "Moon river” ("Завтрак у Тиффани"), "Mona Lisa" ("Капитан Кэри, США") и "Somewhere over the rainbow" ("Волшебник страны Оз").

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