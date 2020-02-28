Участников забега в Баку будет догонять виртуальный автомобиль-кетчер (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане уже в четвертый раз пройдет благотворительный забег Wings for Life в формате App Run (бег с помощью приложения), сообщили Trend Life организаторы проекта.

"Wings for Life World Run" – уникальный всемирный забег, который начинается в одно и то же время по всему миру в десятках стран. В этом забеге могут принять участие как бегуны, так и участники в креслах-колясках.

"Финиш для каждого участника наступит в разное время и на разном расстоянии, потому что финишная черта будет догонять бегунов. Жизненно важные исследования и клинические испытания возможны только благодаря взносам, которые делают участники забега. 100% пожертвований и регистрационных взносов пойдут на развитие проектов по исследованию травм спинного мозга", - говорится в сообщении.

Через 30 минут после начала забега участников начнет догонять виртуальный автомобиль-кетчер, который будет постепенно увеличивать скорость. Тот момент, когда виртуальный кетчер доедет до участника, будет означать, что он пересек финишную черту.

Чтобы присоединиться к забегу, можно скачать бесплатно приложение Wings for Life World Run для iOS или Android, а затем пройти регистрацию.

Забег стартует 3 мая 2020 года перед Aquatic Palace в 15.00.

Скачай приложение и пройди регистрацию.

iOS - https://apple.co/2HzatQT

Android - http://bit.ly/2J4IhST