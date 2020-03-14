Первый миллион представительницы Азербайджана на "Евровидении" Самиры Эфенди (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Видеоклип на песню Cleopatra (Клеопатра) представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" Самиры Эфенди набрал более 1 000 000 просмотров на официальном канале конкурса в YouTube, сообщает Trend Life.

На данный момент количество просмотров видео "Cleopatra" составляет более 1 133 344.

Презентация клипа состоялась 10 марта.

Клип на песню был снят в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике. Режиссер и оператор видеопроекта - Алекс Ламакс, продюсер - известный азербайджанский композитор и продюсер Иса Меликов. Авторами композиции являются Аллан Рой Скотт, Сара Лейк и Люк ван Бирс (Нидерланды). Продюсеры композиции – Люк Ван Бирс, Тони Корнелисс.

Этнические мотивы в песне гармонично переплетаются с современным звучанием. В композиции звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – тар, балабан и уд. Как известно, азербайджанское искусство исполнения на таре включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Клип на песню "Cleopatra" стал первым за долгое время видеопроектом для конкурса "Евровидение", снятым в Азербайджане.

Напомним, что Самира Эфенди на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" выступит во второй части первого полуфинала.

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года в "Ahoy Arena".

(Автор: Джани Бабаева)