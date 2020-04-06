В Азербайджане изобретена электронная маска, которая убивает коронавирус (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане разработали электронную маску, которая по замыслу авторов должна не просто ограждать человека от вирусов, в том числе от COVİD-19 (коронавирус), но также уничтожать инфекцию, сообщает Trend Life.

В материале Азербайджанского представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" говорится о том, что автором инновационной разработки является математик Туркель Сулейманлы. Он показал, как работает его изобретение и отметил, что подал заявку в Государственное агентство авторских прав. Если электронная маска пройдет испытание, то будет запущена в массовое производство.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов)