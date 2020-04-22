Забавные кадры из зоопарка заповедника "Гала"! Во время карантина произошло пополнение (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В мини-зоопарке Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" произошло пополнение, сообщили Trend Life в пресс-службе заповедника.

"Несмотря на карантинный режим, в Гала, как всегда, в весеннюю пору ярко светит солнце, жизнь бьёт ключом и все вокруг цветет и дышит теплом! В нашем мини-зоопарке произошло настоящее пополнение - козлята, ягнята, знаменитый серый верблюжонок Юни…", - отмечено в распространённом сообщении.

Также в сообщении подчеркнуто, что сотрудники заповедника с нетерпением ждут посетителей по окончании карантинного режима.

Отметим, что в апреле 2020 года исполнилось 32 года со дня создания Государственного историко-этнографического заповедника "Гала", являющегося одной из структур Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Музейный комплекс древнего поселения Гала с 5000-летней историей был создан решением Кабинета министров Азербайджана № 135 от 18 апреля 1988 года и совпал с Международным днем памятников и исторических мест.

В 2008 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева на территории заповедника были созданы Историко-этнографический музейный комплекс под открытым небом, Башня "Гала", Музей антикварных изделий и Музей отходов.

Заповедник, занимающий площадь 81,5 га и включающий в себя древнее поселение, датируемое третьим тысячелетием до нашей эры, 216 архитектурных и археологических памятников, является одной из структур Музейного центра "Ичеришехер" с 2018 года.



Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)