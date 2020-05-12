Талантливые азербайджанские дети проявляют активность в любых условиях (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В условиях социальной самоизоляции и карантина из-за пандемии коронавируса, когда не полноценно проходят учебные процессы, есть дети, которые самостоятельно работают над собою, а не убивают время. Одни отдают предпочтение книгам, другие – творчеству, третьи находят по душе различные занятия. Главное, они продолжают развиваться и являются ярким примером для своих сверстников, которые видят жизнь исключительно через экран мобильного телефона, игровых приставок или монитора компьютера.

Это Асим Пиримов - правнук прославленного исполнителя на таре, народного артиста Азербайджана Гурбан Пиримова. Воспитанник музыкальной школы Бюльбюля постоянно выкладывает в соцсетях свое исполнение, показывая искреннюю любовь к искусству.

А этот талантливый танцор по имени Давид - сын популярной исполнительнцы Нуры Сури. Он юный участник группы Nero, принимал участие на фестивале "Зима 2019" и различных мероприятиях. А еще учится в музыкальной школе имени Гара Гараева, занимается вокалом и даже является пятикратным чемпионом страны по джиу-джитсу.

Отец создал для своих сыновей дома настоящий мини-спортзал. Али и Гусейн с самых ранних лет занимаются гимнастикой. Сыновья первого чемпиона Азербайджана по каратэ Ильяса Халилова, хотя и не пошли по стопам отца, но, несмотря на свои юные годы, имеют уже множество наград по спортивной гимнастике. Главное, и дома всегда поддерживать форму.

(Автор: Вугар Иманов)