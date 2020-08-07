EMIN болеет за азербайджанский футбольный клуб "Карабах"
БАКУ/Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) поделился на своей странице в Instagram фотографией, на которой он позирует в форме азербайджанского футбольного клуба "Карабах", сообщает Trend Life.
Отметим, что исполнитель увлекается спортом, и часто делится в социальной сети кадрами тренировок с теннисного корта и спортзала. Судя по новому фотоснимку, EMIN является активным болельщиком азербайджанского футбольного клуба "Карабах".
Фотография EMIN на футбольном поле в форме азербайджанского клуба вызвала ряд положительных комментариев от подписчиков музыканта, некоторые даже назвали его "новым трансфером" клуба.
(Автор: Джани Бабаева)
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане
Лента новостей
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО)
В Азербайджан будет направлена делегация из Сербии для расследования факта использования Арменией оружия производства этой страны
В Азербайджане впервые в мире на стадионе возведут фонтанный комплекс в виде «мексиканской волны» (ФОТО)
Минтруда Азербайджана: Общий объем единовременных выплат в период пандемии достигнет 333 млн манатов
Фонд помощи имени Имама Хомейни выразил готовность присоединиться к планам развития торговли с Россией
В Джалилабаде предотвращена попытка незаконных раскопок на территории исторического памятника (ФОТО)
FAO и Евросоюз объявили о проведении в Грузии третьего этапа конкурса на получение сельскохозяйственных грантов