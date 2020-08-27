Жители пригорода Баку украсили свой подъезд картинами "а-ля Пикассо" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Жители жилого массива "Джануб гапылары" посёлка городского типа Лёкбатан Карадагского района Баку украсили 14-й этаж своего подъезда картинами, сообщает Trend Life. Авторами креативной идеи стали художники-любители и соседи по лестничной площадке – 55 летняя инвалид первой группы Сейлан Мамедли и 19-летний студент Государственного экономического университета Анар Гулиев. На лестничной площадке они разместили около двадцати своих произведений.

"Я страдаю генетическим заболеванием - миопатией, мне очень тяжело, но на протяжении около тридцати лет занимаюсь изобразительным искусством на любительском уровне. Однажды мой юный сосед побывал у меня в гостях, посмотрел мои работы, показал свои, и мы решили украсить нашу лестничную площадку своими работами. Причем, наши новые работы стали вдохновением от творчества Пикассо. Мы живем в 21 веке и необходим новый подход в интерьере не только квартир, но и подъездов. Наши картины не для продажи, пусть люди приходят и просто любуются. К тому же, я хочу показать таким людям как я с физическими ограничениями, что никогда не стоит замыкаться в себе и предаваться пессимизму – жизнь продолжается и надо творить. Не надо попросту тратить время, в жизни каждого человека должен быть смысл, насыщенный яркими красками", - сказал Trend Life Сейлан Мамедли.

Авторы также призвали жителей столицы и регионов претворять свои оригинальные идеи по преображению подъездов и лестничных площадок.

(Автор: Вугар Иманов)