Названы лучшие сериалы года

Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии TCA Awards за выдающиеся достижения в области телевидения, об этом, как передает Trend Life, сообщает РБК со ссылкой на Deadline.



В категории "сериал года" победу одержал драматический сериал "Хранители", созданный Деймоном Линделофом по мотивам культового комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса для HBO.



Из 11 категорий "Хранители" победили в четырех. Помимо вышеупомянутой, сериал также получил награды в категории "выдающийся новый сериал" и "выдающийся телефильм или минисериал", а сыгравшая в нем актриса Реджина Кинг удостоилась премии в категории "за личные достижения в драме".



Сериал "Наследники", также созданный для HBO сценаристом Джесси Армстронгом, одержал победу в категории "выдающийся драматический сериал".



Канадский ситком "Шиттс Крик", сценарий к которому написал актер и сценарист Юджин Леви вместе со своим сыном Дэном, победил в категории "выдающийся комедийный сериал". Сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила премию за "личные достижения в комедии".



Ассоциация телевизионных критиков - это группа примерно из двухсот журналистов США и Канады, которые собираются два раза в год, в январе и июле, для освещения новых телепроектов. Премия ассоциации вручается ежегодно с 1984 года в 11 различных категориях. В начале мая этого года организация отменила свой летний тур из-за пандемии коронавируса и отложила вручение наград на более поздний срок.

