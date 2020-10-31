Здесь армяне убегают, жмут на полный газ. Ала, вай-вай, Армения гудбай! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский поэт и исполнитель Фикрет Гюндюз представил композицию «Ала, вай-вай, Армения гудбай!», посвящённую славным победам доблестной армии Азербайджана, которая очищает оккупированную территорию страны от армянских агрессоров, сообщает Trend Life.

Mix mastering – Руфат Бейбутов, карикатуристы – Фарид Гусейнли, Нур Ай, Джавад Гафар.

Отметим, что га протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Начиная с 27 сентября этого года ВС Армении, грубейшим образом нарушив нормы и принципы международного права, Женевские конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносит ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам Азербайджана. В результате военных преступлений Армении имеется более 90 погибших мирных граждан, среди которых 10 детей, 27 женщин, около 400 человек получили ранения, разрушены многочисленные гражданские объекты, жилые дома, школы и детские сады.

Для пресечения агрессии и постоянных военных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальный целости страны, в результате чего уже освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского районов.

(Автор: Вугар Иманов)