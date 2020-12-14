Азербайджанский дизайнер снялся в популярном турецком сериале "Menajerimi Ara" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил снялся в одном из эпизодов новой серии популярного турецкого сериала "Menajerimi Ara" (Позвони моему менеджеру), сообщает Trend Life.

Сериал транслируется на телеканале Star TV.

В проекте "Menajerimi Ara" представлен закулисный мир современного кинематографа и телевидения со всеми его тайнами и интригами. Главными героями сериала являются агенты звезд, роли которых исполняют Барыш Фалай, Джанан Эргюдер, Фатих Артман, Ахсен Эроглу и другие. Режиссер сериала - Али Билгин.

В каждой новой серии появляются известные турецкие актеры, исполнители, модели и другие знаменитости, которые играют самих себя.

Отметим, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд AFFFAİR. Поклонницами творчества Руфата Исмаила являются такие мировые звезды, как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Ашанти и другие. Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Франции, США, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)