Гороскоп на 2021 год по знакам Зодиака

Овен

В наступающем 2021 году в гороскопе Овна будет преобладать максимализм, передает Trend Life со ссылкой на 1001goroskop.ru. Если и в обычный-то год Овен нередко предпочитает жить по правилу "все или ничего", то в 2021 эта его особенность разрастется еще больше. В этом состоянии Овну может показаться, что на планете исчезли все полутона и оттенки, а мир стал состоять исключительно из черного и белого цветов. И никаких компромиссов…

Зато уж если Овен в 2021 году возьмется за какое-то дело, он не то что горы свернет, вообще все свернет, а потом вернется, и снова свернет. Для надежности. Преград для него в наступающем году не будет! Ну, разве что он сам. Потому что быстро раскачаться на какое-либо дело Овну будет довольно трудно.

В этом и состоит парадокс 2021 года: сил и возможностей у Овна будет невообразимо много, но предательская лень то и дело будет подсказывать ему отложить все дела на потом, на чуть-чуть, на самую капельку… И так может тянуться неделями, потому что максимализм, он и в отдыхе максимализм..

Но уж если Овен все же возьмется за гуж! – а рано или поздно он возьмется, то тут уж лучше на пути у него не становится. Сметет. И добьется своего. В 2021– обязательно. Невзирая ни на какие и прочие неприятности.

Телец

У Тельца звезды гороскопа в 2021 году обещают открыть в душе талант скопидомства (в хорошем смысле). Весь год внутренний голос будет нашептывать ему, что нужно делать побольше запасов на будущее, копить деньги, запасаться чем-то нужным (не важно чем), да и вообще – поменьше тратить и побольше откладывать. Никаких объективных причин для такой вот экономии у него не будет, просто звезды будут склонять его вести себя именно так.

И это неплохо. Гораздо хуже, если Телец вдруг сорвется и начнет безудержно тратить. А это очень даже возможно, потому что тот же максимализм в 2021 году у Тельца может проснуться не только в скопидомстве, но и в транжирстве. И если это случится, Телец может начать вдруг тратить деньги с такой ураганной скоростью, что растранжирит все свои потайные кубышки, заначки и склады.

Одним словом, с чувством меры у Тельца в 2021 году особой дружбы не будет, так что сохранить баланс между накопительством и расточительностью ему будет сложно. Придется выбрать что-то одно: либо собирать камни (в смысле деньги), либо разбрасывать их.

Впрочем, второй вариант тоже иногда имеет смысл, ведь бросая деньги на ветер, мы часто приобретаем нечто большее – незабываемые воспоминания. И свободу. А это немало!.. Хотя какой-то неприкосновенный запас Тельцу в 2021 сделать все же не помешает, и ни в коем случае не прикасаться к нему… Что бы там ему не нашептывали в ухо звезды…

Близнецы

В наступающем 2021 году звезды обещают Близнецам небывалый подъем духа и энтузиазм. А вот насколько все это будет уместно – вопрос. Дело в том, что взявшись за какое-либо большое дело (а в 2021 Близнецы будут браться за большие дела частенько), совсем не факт, что у них получится довести его до планируемого конца.

И дело отнюдь не в лености, напротив, в наступающем году Близнецы могут нечаянно стать жертвой собственного избыточного усердия! Излишняя горячность и порывистость, к которым будут склонять их звезды гороскопа, могут сослужить Близнецам не самую лучшую службу.

По этой причине, если Близнецы желают добиться в 2021 году позитивных результатов, им не помешает как-нибудь сдерживать собственную гиперактивность. Лучше постараться спокойно сосредоточиться на одном или на парочке дел, выбрав из них самые перспективные, и постараться сделать их не торопясь, чтобы не наломать дров. В этом случае звезды обещают Близнецам неплохие результаты.

Одним словом, в делах им показана умеренность, умеренность и еще раз умеренность – вот залог их успеха в 2021 году. А иначе лучше и вовсе за дела не браться. Лучше уж тогда просто устроить отдых и себе, и окружающим – пользы от этого будет куда больше.

Рак

Лучше всего у Рака в наступающем 2021 году будут получаться те дела, которые он начал в прошлом году. Здесь звезды гороскопа обещают ему очень неплохие результаты – по накатанным рельсам дела будут продвигаться на удивление легко. Это относится практически к любой сфере, начиная от успеха в бизнесе или карьере, и заканчивая домашними делами.

А вот браться за новые проекты, будь то поездка на незнакомый курорт, ремонт или вложение денег в незнакомое предприятие, гороскоп ему категорически не рекомендует. 2021 у Рака – не время для новаторства и перемен. Только хорошо проверенные дела, только привычная обстановка! Любые новые планы Рака в 2021году будут обречены если не провал, то как минимум на множество неприятностей.

Причина же этого проста – в 2021 году звезды гороскопа будут провоцировать у Рака такое нехорошее свойство, как невнимательность. А это значит, что риск совершить в новом деле ошибку – максимален. Зато в привычной и знакомой обстановке Рак будет чувствовать себя как рыба в воде, и может быть даже – как золотая.

Лев

В 2021 году звезды гороскопа рекомендуют Льву не бояться лишний раз потратиться на друзей и собственный имидж. Это не значит, что весь год Лев должен швырять деньги налево и направо – вполне можно все это делать с умом, но обязательно – красиво! Помните, все, что в 2021 Лев потратит на привлечение к себе симпатий окружающих, вернется к нему вдвойне! И дело не только в деньгах, позитивные эмоции, которыми Лев будет щедро делиться с людьми, принесут ему пользы не меньше, а может быть даже больше.

В 2021 году звезды советуют Льву чаще выступать инициатором всяческих приятных мероприятий типа совместного похода в кино, организации вечеринки или поездки за город на пикник. При этом вовсе не обязательно ставить себе целью заставить стол всякими угощениями и яствами, пусть угощений будет немного, но они должны быть изысканными, и обязательно красиво поданы.

Это очень важно, потому что главным секретом успеха Льва в 2021 году будут именно друзья – они помогут ему и в делах, и в личном плане, и, возможно, не только советом. А вот те дела, в которых Лев будет полагаться только на себя и свои силы, увы, скорее всего закончатся ничем.

Дева

Из всех многочисленных талантов Девы на самом почетном месте в ее гороскопе на 2021 год окажутся генеральские способности. По крайней мере, желание покомандовать и поруководить окружающими будет регулярно просыпаться у нее на протяжении всего года. Да что там просыпаться! – оно и засыпать-то не будет.

И это неплохо, потому что максимальных успехов Дева в 2021 году может добиться именно там, где требуются таланты организатора. Другое дело, что командовать окружающими лучше незаметно, действуя не напрямую, а через похвалу и моральные поощрения. Хотите, чтобы человек помог вам в каком-либо деле? Сделайте ему комплимент, подчеркнув, что никто лучше него в этом не сможет разобраться – после этого, будьте уверены, он для вас горы свернет.

А вот те дела, где поруководить будет особенно некем, Дева рискует пустить на такой самотек, что к концу года недоделанных дел и проектов накопится целый вагон и маленькая тележка в придачу. Что ж, такой уж это год, и единственная надежда разобраться со всем этим ворохом – помощь друзей.

Весы

Весам в 2021 году звезды гороскопа рекомендуют больше отдыхать и заботиться о себе. И дело не в том, что Весы в этот год будут больше обычного уставать, скорее даже наоборот. Просто в 2021 звезды для Весов складываются таким образом, что их успех не будет зависеть от количества приложенных усилий. Больше того, чем больше усилий Весы будут прилагать в каком-либо деле, тем больше хаоса вокруг них будет возникать.

А вот если Весы сумеют привести себя и свои чувства в равновесие, на время пустив события на самотек, то удача очень даже может им улыбнуться, и сделает это в течение года не раз.

Это не значит, что Весы могут лечь на диван и не вставать с него до следующего Нового года, просто берясь за какое-то дело, им не следует пытаться прыгнуть выше головы. В 2021 дела у Весов будут получаться либо легко и без нажима, либо же не будут получаться вовсе.

Именно поэтому Весам лучше не переусердствовать, претворяя в жизнь свои дела и планы, а при первых же заминках и пробуксовках спокойно отложить их до лучших времен. Лучше в это время будет как следует отдохнуть или переключиться на что-то другое. Поверьте, после хорошего отдыха и дела пойдут как по маслу.

Скорпион

Скорпион в 2021 году будет буквально переполнен энергией и силой, и это здорово! Особенно, если у Скорпиона получится направить весь этот свой могучий потенциал в какое-нибудь полезное русло. А то ведь досадно будет растратить его на какие-то пустяки. В этом году Скорпион с успехом будем демонстрировать окружающим свои многочисленные таланты и лидерские качества, что может очень позитивно сказаться на его делах и карьере.

А вот споров и разногласий ему в 2021 году следует категорически избегать! Увы, поговорка о том, что в спорах рождается истина, мягко говоря, не точна – единственная истина, которая там может родиться, это конфликт. А в 2021-м году любые конфликты обещают быть очень глубокими и болезненными. И тот факт, что в конечном итоге Скорпион сумеет доказать окружающим свою правоту, едва ли покроет неприятные последствия ссор.

Так что ну их, эти споры. Пусть каждый думает и считает так, как ему нравится, Скорпиону же достаточно будет молча оставаться при своем мнении, сосредоточившись на собственных делах и планах. В этом случае все звезды гороскопа будут на его стороне, а все шансы на успех – в его кармане.

Стрелец

Стрельцу в 2021 году гороскоп предвещает хороший, спокойный год, хотя сам Стрелец может иметь по этому поводу иное мнение. Весь год ему может казаться, что события развиваются как-то слишком медленно, а окружающих очень трудно раскачать на какое-либо дело. Но так уж сложились звезды, что растормошить людей, заразить их какими-либо идеями, действительно будет довольно сложно.

Впрочем, оно и к лучшему, потому что если растормошить окружающих у Стрельца все-таки получиться, то не факт, что их потом можно будет быстро угомонить и успокоить! Увы, инертность, свойственная этому году, будет проявляться по-разному, в том числе и в невозможности вовремя остановить свои эмоции.

Так что самое лучшее, что может сделать Стрелец в 2021 году, это спокойно сосредоточиться на собственных делах и планах. В этот год у него как никогда много шансов спокойно и без лишнего надрыва добиться успеха в самых разных областях жизни, как в карьере, так и в личной жизни.

Вот на это и стоит тратить свое время, не огорчаясь по пустякам и не ожидая поддержки от окружающих. В 2021 году все и так будет в его руках, и этим просто грех не воспользоваться!

Козерог

В 2021 году звезды гороскопа подсказывают Козерогу, что единственный человек, на которого Козерог мог бы положиться, это он сам. Увы, но 2021 год – для него не лучший, слишком многое в течение года будет его раздражать и выводить из себя. И дело не только житейских неурядицах.

Гораздо большее раздражение у него будет вызывать поведение окружающих, которые в 2021 году будут отличаться какой-то фантастической способностью всюду вокруг себя создавать хаос. Всюду! И терпеть это методичному и пунктуальному Козерогу будет совершенно невыносимо!

Между тем, смириться с этим все-таки придется, потому что переделать окружающих не получится. Вместо того, чтобы понапрасну раздражаться и сетовать, звезды советуют Козерогу сосредоточиться на тех делах, где роль окружающих сведена к минимуму. Это хороший год для того, чтобы заняться своими личными делами, потратить его на учебу и саморазвитие. Все это, несомненно, принесет ему немалую пользу в дальнейшем.

Ну а если же Козерог все же поддастся своему раздражению и даст волю чувствам, то увы, ничего хорошего из этого не получится, кроме, разумеется, хорошего конфликта. А оно нужно?

Водолей

В 2021 году звезды гороскопа обещают Водолею год больших замыслов и проектов. Весь год в его голове будет тесно от интересных идей, и что особенно ценно – очень многие из них будут отличаться не только оригинальностью, но и глубиной. Не исключено даже, что в этот год Водолей сделает важное открытие если и не мирового масштаба, то как минимум способное перевернуть его жизнь.

И вот здесь следует быть осторожным, потому что не всегда переворачивать жизнь хорошо. Дело в том, что если творческая фантазия у Водолея весь год будет на небывалой высоте, то вот что касается практичности, здесь уже Водолей будет явно испытывать ее дефицит. В 2021 звезды гороскопа будут склонять его витать в облаках, в силу чего его земные дела могут несколько пошатнуться.

Так что, если Водолей желает в 2021 добиться ощутимых успехов, ему не мешает периодически спускаться со своих мысленных высот на грешную землю. Тогда, возможно, и его творческая фантазия заработает в более прикладном русле, что, несомненно, обеспечит Водолею успех практически в любой сфере. И грех этим не воспользоваться!

Рыбы

Вот уж кого в 2021 году всяческие карантинные ограничения не смогут выбить из колеи, так это Рыб! Звезды гороскопа обещают, что весь 2021 год у Рыб пройдет под знаком пассивности и расслабления, а разве можно выбить из колеи того, кто и так никуда не стремится?

Впрочем, пассивность Рыб в 2021 году обещает быть очень позитивной, и даже, как это ни странно, продуктивной. Там, где другие будут ломать копья и головы, сражаясь с превратностями судьбы и чиновников, Рыбы предпочтут спокойно плыть по течению, неторопливо делая то, что в их силах. И в результате успеют больше.

Так что залог успеха Рыб в 2021 году – спокойствие и неторопливость. А вот если жизнь или окружающие все же заставят Рыб проявить активность, то ничего хорошего из этого не получиться. Наоборот, чем более активными будут Рыбы, тем больше в их жизни будет хаоса и разочарований. Даже в самых простых делах избыточная энергичность Рыб будет приводить к мелким и крупным неприятностям, которые могут расти как снежный.

Так что, дорогие Рыбы, в этом году вам прописан покой и неторопливость. Больше отдыхайте, больше радуйте себя позитивными пустяками – так вы успеете гораздо больше, чем пытаясь угнаться за ускользающим временем, которое все равно ускользнет.