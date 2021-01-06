"Многоэтажный огород" в форме пчелиного улья - удивительный проект Ильгара Алиева удостоен международной премии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский архитектор Ильгар Алиев удостоен диплома Международного архитектурного конкурса премии Лазаря Хидекеля в номинации "Инновационные подходы к архитектуре XXI века", прошедшего в рамках Международного архитектурно-дизайнерского конкурса "Золотой Трезини 2020" в Санкт-Петербурге, сообщает Trend Life. Диплома также удостоен конструктор проекта Сахрад Шахбандаев.

Ильгар Алиев – выпускник факультета архитектуры Азербайджанского инженерно-строительного института. С 1995 года - член American Institute of Building Design. Лауреат международных конкурсов. Старший преподаватель кафедры "Архитектурное проектирование и градостроительство" Азербайджанского архитектурно-строительного университета.

Церемония награждения прошла в Официальной гостинице Государственного Эрмитажа. Победителям были вручены позолоченные статуэтки первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670-1734). В конкурсе приняли участие 744 проекта из 59 стран. Конкурс "Золотой Трезини" учрежден в 2018 году. Его девиз: "Архитектура как искусство". Позолоченные статуэтки Доменико Трезини присуждаются авторам наиболее художественно ценных проектов в областях архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. В состав Международного совета конкурса входят представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов (председатель), представители ОАЭ, Швейцарии, России, Нидерландов, Австрии, Италии, Германии, Швеции, Финляндии и других стран.

Проектируемое здание "Многоэтажный огород" создано в форме пчелиного улья и предназначено для выращивания овощных культур.

"Форма пчелиного улья - это не просто дизайн, а нетрадиционная архитектурная форма как символ жизни. Пчела играет важную роль в опылении растений, и сама форма создана Всевышним как особая и прочная конструкция", - отметил Ильгар Алиев.

Здание имеет шестиугольную форму, а его нижняя часть - перевёрнутую треугольную форму, чтобы использовать как дренаж, куда будет поступать неиспользованная вода. Затем она поступает в ёмкость, откуда будет повторно использоваться для полива овощей. Фактически, это безотходное использование воды. Потолок помещений также имеет треугольную форму для большого отражения света и экономии электроэнергии. На каждом этаже - определённый климат того региона, откуда будет привезено растение. На первом этаже здания будет ресторан, где можно попробовать блюда из овощей из этого же огорода . В зимний период вода для полива греется солнечными коллекторами и поступает на грядки в теплом виде. Здесь будут выращивать овощи со всего мира, и здание будет использоваться как экспериментальная лаборатория и музей овощей. Оно будет располагаться в центре города как образец нетрадиционной архитектуры. При проектировании учтена сейсмостойкость. Площадь здания - 800 кв. м, ширина - 18 м, длина - 60 м, высота - 50 м, объем - 54 000 куб. м, площадь каждого этажа - 580 кв. м.

(Автор: Вугар Иманов)