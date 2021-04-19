Команда Балаша Касумова стала победителем весенней серии игр "Что? Где? Когда?" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире Первого канала (Россия) состоялась финальная игра весенней серии игр телевизионного интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", сообщает Trend Life.

В финальной игре весенней серии "Что? Где? Когда?" против телезрителей выступила команда азербайджанского знатока Балаша Касумова. В состав команды вошли Дмитрий Авдеенко, Денис Галиакберов, Юлия Лазарева, Сергей Николенко, Эльман Талыбов.

Команда Касумова одержала победу в финальной игре весенней серии "Что? Где? Когда?" со счетом 6:5 в пользу знатоков. Тем самым команда Балаша Касумова получила право выступить в зимней серии игр.

Лучшим игроком весенней серии стал Денис Галиакберов, которому вновь была вручена "Хрустальная сова".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)