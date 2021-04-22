Не жалейте время на хобби – советы азербайджанского менеджера (ФОТО)

БАКУ /TrendLife/ - Как часто, люди, работая в сфере, далекой от искусства, мечтают реализовать свои способности в творчестве. Ведь в детстве большинство из нас рисовали, вышивали, занимались резьбой по дереву, танцами… Став взрослыми, в череде рабочих будней, мы порой забываем о своих увлечениях, приносивших нам когда-то радость. Но есть те, кто несмотря на загруженность на работе, дабы отвлечься от монотонного труда, находят отдушину в творчестве. Тем более, если основная работа требует постоянного напряжения, если приходится держать себя в рамках допустимого, требуемого от тебя, и быть просто четким исполнителем… Другое дело, ты творишь для себя! Столько места для фантазии и проявления тонкости души! Свобода полета! Рассуждая об этом, Trend Life решил, а почему бы не написать о менеджере по рекламе Айбениз Аскеровой, которая имея дело с сухими цифрами, официальными отчетами по статистике, отдушину нашла в интересном занятии для души. В свободное время Айбениз Аскерова занимается творчеством – расписывая керамические изделия. Это дело приносит ей много воодушевления, с каждой новой работой мастерица повышает свои навыки, переходя из разряда любительниц в настоящие мастера.

Айбениз Аскерова не только сама расписывает керамические изделия, но и коллекционирует их. Впрочем, ее хобби, началось именно с этой детской коллекции…

"Расписанные керамические изделия собираю с раннего детства, где-то, лет с пяти. До сих пор храню тарелки, которые мне дарили бабушка и мама. Считаю, что мой интерес к керамике начался именно тогда, с той коллекции в детстве. Признаюсь, всегда дорожила своей коллекцией, ни с кем не хотела ее делить. Со временем мой интерес от простого коллекционирования перешел в ту стадию, когда возникло желание самой расписывать керамические изделия", - рассказывает она.

По словам мастерицы, азы росписи по керамике она приобрела, посетив всего одно занятие у мастера, а потом стала сама совершенствовать мастерство.

"Всего один раз посетила занятия по технике росписи на керамике у мастера Гюнель Ахмедовой. Первые навыки получила на мастер-классе, там же создала и свою первую работу. Кстати, на том, первом занятии мастер меня похвалила – из всех учениц, а нас было человек десять, моя работа получилось самой аккуратной. И это несмотря на то, что занятие длилось всего два часа, и расписывала тарелочку я в спешке. Тогда слова мастера меня сильно вдохновили, и я твердо решила совершенствовать свои навыки.Вообще считаю, что базовые знания очень важны, и осваивать азы лучше у специалистов. Например, знала тех, кто,начиная сам рисовать,мучился, не мог найти правильные краски, каждый раз тестируют то одни, то другие. Вот почему, я решила посоветоваться со специалистом, которая сама давно работает в этой области, и даже учит других.

Ведь когда у тебя не получается, это потери- и финансовые, и энтузиазм пропадает, можно вообще упасть духом, и забросить любимое дело. Кстати, в интернете есть много обучающих роликов, к которым можно обратиться, но есть один нюанс, там работают с красками, которых в нашей стране в продаже не найти", - рассказывает она.

Кстати, сейчас Айбениз Аскерова любит сама смешивать разные оттенки красок, получать необычные тона, называя этот процесс главной изюминкой, которая придает работе неповторимость.

"Вижу разные композиции, и своя фантазия включается. Конечно, в каждую работу хочется привнести свой вкус, свое видение цветовой палитры, свои идеи. Очень мне нравится рисовать наши национальные орнаменты, ковровые узоры, гранат, который является одним из символов Азербайджана. Когда рисуешь национальные орнаменты, узнаешь их виды, историю, значение, и тем самым открываешь двери новой науки. А гранату, я, кстати, посвятила несколько работ. Поначалу кажется, что в их основе одна идея, но на самом деле, все работы отличаются друг от друга. В них влюбляешься, возникает желание сделать еще красивее, хочется удивлять аудиторию, показать, что в одной и той же теме неизменно можно найти что-то новое", - добавляет мастерица.

У Айбениз Аскеровой есть основная работа – она менеджер по рекламе, однако, несмотря на загруженный график, она всегда находит время для любимого дела.

"Помимо работы, у меня маленькие дети, которым естественно необходимо уделять внимание. Так что время на рисование у меня есть только по ночам. Поскольку я получаю большое удовольствие от любимого дела, заниматься росписью по керамике ночью мне не в тягость, даже если иногда это в ущерб сна и отдыха. Скажу так, если человек любит то дело, которым он занимается, то время найдется всегда.

А вдохновение я получаю, например, просматривая различные сайты, посвященные ковровому искусству, там можно почерпнуть интересные идеи. Даже разглядывая работы других мастеров, получаешь вдохновение. А еще до того как всерьёз начать заниматься росписью по керамике, у меня была огромная коллекция эскизов, зарисовок на будущее. Верю, в дальнейшем все они воплотятся в моих работах", - говорит Аскерова.

Как и любой мастер Айбениз Аскеровой крайне трепетно относится к своим работам.

"Есть работы, которые я никому не дарю, оставляю их для своей коллекции. Кстати, стараюсь, чтобы все работы были у меня в единственном экземпляре. Если кто-то увидел мою работу и просит сделать для него такую же, то я уже использую другие цвета, и изделие меняется, становится совсем другим", - добавляет она.

Для любимого хобби Айбениз Аскеровой требуется еще и много места – ведь все изделия хочется продемонстрировать

"Все расписанные мной керамические изделия лежат на специальных подставочках, ведь их нельзя класть друг на друга, иначе краска может стереться. Дома у меня шкаф, который заполняется с каждым разом все больше и больше. Планирую одну стенку выделить именно под мои самые любимые работы.

Что касается работ, которые были проданы или подарены, то многие из них хранятся на рабочих столах, потому что большинство из них – это тарелочки с логотипами компаний. Да и перед тем как отдать работы, я предупреждаю, где и как их нужно хранить, чтобы не повредить", - подчеркивает мастерица.

Возвращаясь в беседе к процессу создания работ, Айбениз Аскерова отмечает, что самый любимый этап для нее – это нанесение последнего слоя.

"Еще люблю этап, когда наношу контуры. Они настолько оживляют, и придают совсем другой вид работе, она смотрится иначе. Контуры напоминают мне мелкие бусинки, или жемчужины. Они переливаются и в темноте, и придают работе прекрасное очертание", - говорит она.

Айбениз Аскерова отмечает, что если у человека есть желание заниматься творчеством, никогда не поздно начать, а время на любимое хобби найдется всегда, не надо его жалеть!

(Автор: Джани Бабаева)