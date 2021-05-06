Во Дворце счастья в Баку спустя сто лет прозвучали выстрелы (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце счастья в Баку спустя сто лет после определенных трагических событий прозвучали выстрелы – это были съемки нового художественно-документального фильма из цикла AzTV "Qətl planı" (План казни), сообщили Trend Life в пресс-службе телеканала.

В фильме представлена истории создания дворца и происшедших трагических событий - как Муртуза Мухтаров защищал свой дом, честь и достоинство, супругу Лизу Туганову, стал жертвой большевиков. Зрители смогут посмотреть фильм сегодня, 6 мая в 21.30, по AzTV. Автор сценария – Ильгар Фахми, режиссер-постановщик Рамиль Агасиев. Муртузу Мухтарова сыграл актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Ровшан Керимдухт. Лизу Туганову сыграла Лейла Кюрчайлы.

Дворец Мухтарова (Дворец счастья) – одна из самых знаменательных архитектурных достопримечательностей Баку, в котором воплотилась вся красота и изящество французской готики, а также венецианского архитектурного стиля. Величественное здание дворца было построено в 1911-1912 годах известным польским зодчим Иосифом Плошко. Этот дворец стал подарком нефтепромышленника, миллионера-мецената Муртузы Мухтарова своей любимой супруге, потомственной осетинской дворянке Елизавете Тугановой. Жили они счастливо, но идиллия была разрушена Советской властью после революции. В апреле 1920 года город заняли части XI-й Красной Армии. В один из дней во двор дворца въехали конные красноармейцы, с постановлением об аресте хозяина и его семьи. Возмутившись подобной наглостью, Муртуза Мухтаров спросил у них, как они осмелились въехать на лошадях во двор, а ответом был отборнейший мат…Завязалась перестрелка…

Впоследствии Дворец стал Клубом просвещения для освобождённых женщин Востока - женским клубом имени Али Байрамова, где были открыта швейная и переплетная мастерская, артель по пряже шерсти, детские ясли и амбулатория для приема женщин. Спустя годы здесь был открыт музей-заповедник Ширваншахов, и только потом окончательно утвердился в роли Дворца бракосочетаний (Дворца счастья).

(Автор: Вугар Иманов)