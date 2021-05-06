От Золотой Орды до Азербайджана. Ханифа Абаева – мать тысячи детей, или Необычная женитьба по списку... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Сегодня мы потеряли мать, воспитавшую не двух, не трех и даже не десять, а тысячи детей. Народ никогда не забудет все то доброе, что сделано ею", - эти слова были произнесены 2 мая 1929 года председателем ЦИКа Азербайджана Газанфаром Мусабековым, когда тысячи бакинцев вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь личность, которая около 50 лет своей жизни отдала просвещению азербайджанского народа.

Сегодня исполнилось 155 лет со дня рождения одной из первых просветительниц Азербайджана Ханифы Абаевой-Меликовой. О ее жизни и деятельности представляем читателям Trend Life интересный материал.

От Венгров и Золотой Орды

Ханифа Абаева родилась 6 мая 1853 года в высокогорном балкарском ауле Шканты - старинном родовом поместье Абаевых.

Абаевы (карач.-балк. Абайлары) - княжеский владетельный род (таубии) в Балкарии. Род Абаевых происходит от легендарного Басиата, который был родоначальником балкарских князей и выходцем из Маджар. Крупнейший город на Северном Кавказе Маджар (современный Буденновск Ставропольского края) - один из 26 городов Золотой Орды, которые имели право на чеканку собственной монеты. Город имел множество кварталов, маджарские мавзолеи и кладбище с эпитафиями на арабском языке. Население Маджар было многонациональным и многоконфессиональным. По некоторым данным, эту территорию основали ещё в V веке венгры-кочевники (оногуры) как столицу своей орды, на что указывает самоназвание венгров - "мадьяры". В эти времена племена венгров находились то в зависимости от хазар, то входили с ними в племенные союзы. С годами тюркский компонент населения Маджар увеличивался, а после исхода венгров в Восточную Европу стал основным. Известный арабский путешественник Ибн-Батута назвал Маджар "одним из красивейших городов тюркских". После установления советской власти представители рода Абаевых подверглись репрессиям.

Отец Ханифы, князь Асланбек, один из первых кавказских офицеров царской армии, после выхода в отставку решительно взялся за дело просвещения своего народа. Свою благородную деятельность он начал с обучения в светских заведениях своих детей. Ханифа проучилась в учебном заведении св. Нины в Tифлисе в 1862-1872 годах, став с Фузой Шахмановой, первыми мусульманками всего Кавказа, получивших светское образование. В ту эпоху, когда деятельность женщины вне семьи осуждалась, это был настоящий подвиг.

Необычная женитьба…по списку

Перед самым окончанием, в 1872 году, в учебном заведении св. Нины появился интеллигентный, культурный и респектабельный человек по имени Гасан бек, который специально приехал из Баку, чтобы увидеться с Ханифой. Как оказалось, Гасан бек прочитал в газете "Кавказ" список девушек, окончивших обучение в заведении св.Нины, в числе которых значилось имя девушки-мусульманки. Он мечтал создать семью именно с образованной женщиной. Гасан бек к этому времени закончил отдел естественных наук физико-математического факультета Московского университета и преподавал естествознание в Бакинской реальной гимназии. Не откладывая, он поехал в Тифлис, явился к начальнице учебного заведения и рассказал о цели своего приезда.

Гасан бек был хорошо знаком с городом, где в свое время работал в должности судебного члена 8-й межевой комиссии в Тифлисской межевой палаты, которая занималась решениями спорных земельных вопросов. Он вступил в противостояние с царскими чиновниками и местными помещиками, беками и ханами по поводу прав крестьян, что привело к недовольству со стороны властей, и он оставил государственную службу. Впоследствии Халифа вспоминала: "Гасан бек и сам видел, что так служить невозможно и бросил службу – "не выйдет из меня чиновник", - говорил он".

Когда их познакомили, Гасан бек был крайне обрадован, что Ханифа отличалась не только красотой, но и несмотря на свой молодой возраст 19 лет, была очень мудра и стремилась нести свет знаний своим сестрам - мусульманкам. Гасан беку было 35 лет. Эта встреча стала судьбоносной в их жизни, которая переросла в совместный труд просвещения азербайджанского народа. В том же году они создали семью, после того, как по обычаям Зардаби послал сватов в отцовский дом избранницы.

Она сменила свою любимую Балкарию с ее чудесными горами на берега Каспия

Гасан бек Селим бек оглу Зардаби (наст. фамилия Меликов, 28.06.1842, Зардоб - 28 .11.1907, Баку) - выдающийся общественный деятель, просветитель, публицист, педагог, основатель первой газеты на азербайджанском языке "Экинчи", основоположник национальной печати, являлся депутатом Бакинской городской думы.

Ханифа Абаева была во всем достойна спутника своей жизни, и бок о бок с ним стойко переносила все невзгоды, многое сделав для просвещения общества. 35-летняя семейная жизнь и плодотворная деятельность во благо развития общества, являются достойным примером для многих поколений.

Во всех начинаниях мужа Ханифа принимает самое активное участие, в то же время, она не забывает о своей основной цели - просвещении женщин-мусульманок. В 1873 году Гасан бек организовал первое театральное представление на азербайджанском языке, а Ханифа открыла в своем доме первую школу для девочек–мусульманок. Первыми посетителями стали 12 девочек. Супруги прилагали усилия, чтобы как можно больше девушек из мусульманских семей получили образование. Они планировали открыть частный пансион для девочек, но все это требовало денег, которыми семья не располагала.

22 июля 1875 года Гасан бек выпустил первый номер первой демократической газеты на азербайджанском языке "Экинчи" ("Пахарь").

"Когда вышла крошечная чистенькая газета, Гасан бек от радости прослезился, - вспоминала Ханифа, - домой он пришел в сильно возбужденном радостном настроении, с газетой в руках. Этот день был счастливым днем в его жизни".

Ханифа Абаева помогала своему супругу во всем, что касается выпуска газеты, от подготовки писем в редакцию к печати и до укладки шрифта. Она относилась к газете как к своему ребенку. Просветительская миссия газеты получила большой резонанс, номера раскупались не только на территории Азербайджана, но и на Кавказе, в городах России. Необходимо отметить, что генерал-губернатор Баку Дмитрий Старосельский и его супруга Екатерина Гурамашвили дружили с их семейной четой, что уберегали газету "Экинчи" от нападок и посягательств. Но как только генерал Старосельский был отозван из Баку, реакционные силы добились запрещения газеты "Экинчи". Это произошло 29 сентября 1877 газету, а следом была закрыта школа Ханифы. Когда началась неприкрытая травля четы Меликовых, они решили уехать в Зардоб, родину Гасан бека, где они прожили почти 20 лет. Но и здесь Ханифа не прекращала своей педагогической деятельности, учила русскому языку.

Общественный и государственный деятель, юрист и журналист Алимарданбек Топчибашев (депутат Первой Государственной думы России, Председатель парламента Азербайджанской Демократической Республики), который женился на их старшей дочери Пери (получила образование в Тифлисе в учебном заведении Св. Нины) впоследствии писал: "Молодая Ханифа ханум Меликова-Зардаби сменила свою любимую Балкарию с ее чудесными горами на берега Каспия, где ее ждали совместные дела со спутником жизни, почет и слава. Теперь Гасан бек был не одинок: в лице Ханифы ханум он обрел истинного друга, делившего с ним и радость, и горе, верного помощника и ценного сотрудника. Сплоченность молодой четы с его жизненной силой и яркой картиной успехов дало новые методы и открывало перспективы достижений совместными усилиями во имя общих целей на благо народа".

Возращение в Баку и "второе дыхание"

Вернулись Гасан бек и Ханифа в Баку в 1896 году, к этому времени в общественном сознании произошли сильные перемены. И для семейной четы открылось "второе дыхание". Начиная с 1898 года, Зардаби фактически стал соредактором "Каспия", а Ханифа ханум вместе с Шафигой Эфендизаде создала женское общество.

В 1901 году при содействии мецената и нефтепромышленника благодаря Гаджи Зейналабдину Тагиеву, состоялось открытие Бакинского женского имени Императрицы Александры Федоровны русско-мусульманского училища (Бакинская мусульманская женская школа, известная также под названием Александриинская женская мусульманская школа - первое женское мусульманское училище на Кавказе). В четырехгодичном обучении принимали участие только девочки-мусульманки, не моложе 7- ми лет. При этом, 20 учениц должны быть исключительно дочерьми беднейших мусульман всякого звания. Председателем Попечительского Совета был Гаджи Зейналабдин Тагиев, его заместителем была супруга – Сона Тагиева. По уставу, директором могла стать только мусульманка, получившая хорошее образование. На эту должность как нельзя лучше подходила Ханифа ханум, которой и поручили набор девочек в школу. Одновременно она была учительницей русского языка. В училище было принято 58 учениц, а на следующий год количество учениц составило 83 человека.

В эти годы Ханифа Абаева также занималась большой общественной работой, была основательницей известного женского благотворительного общества "Ниджат".

Как известно, Азербайджан стал первой страной на Востоке, в которой женщины получили избирательное право. Это произошло в период Азербайджанской Демократической Республики в 1918-1920 годах.

Выступая в 1906 году на съезде учителей-мусульман Российской империи (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи), Ханифа Абаева-Меликова сказала: "Если мужчина - глава семьи, то женщина - ее основа, на ней все заботы о домашнем очаге, на ней воспитание детей, но какой же воспитатель мать-мусульманка, если она сама забитый, неграмотный человек. Это хорошо знают богатые мусульмане и женятся на женщинах с образованием, или нанимают гувернанток и бонн. Простой народ сделать этого не может. На благо будущего мы должны учить наших девочек наравне с мальчиками".

И если в самом начале педагогической деятельности у нее было 12 учениц, то в 1914 году более 2000 девочек. Среди ее учениц были такие известные личности как Айна Султанова, Джейран Байрамова, Хавяр Шабалова, Шарабаны Зейналова, Сона Ахундова, Мина Мирзоева, Фатьма Идрисова, Хейранса Гулиева и многие другие.

Гостеприимный дом

Они жили вблизи мечети "Тезе пир", на улице Старая Почтовая, в одном из "доходных" домов, принадлежавших Зейналабдину Тагиеву. Гасан бек также устроил у себя в квартире пансионат, где Ханифа занималась подготовкой азербайджанских детей к экзаменам в школах и гимназиях. Они были очень гостеприимны.

"Здесь мы занимали шесть комнат, постоянно наполненных посторонними людьми, обедающими и ночующими у нас. Обычно это были либо бесчисленные гости, либо крестьяне, приезжавшие в Баку по своим делам к папе", - вспоминала младшая из дочерей Гарибсолтан Меликова, преподавательница русско-мусульманской женской школы Баку. Кроме двух дочерей, у них был еще сын Мидхат.

В их доме часто бывали представители прогрессивной интеллигенции Баку, среди них - Нариман Нариманов, Алекбер Сабир, Джалил Мамедгулизаде, Наджаф бек Везиров и другие. В этой квартире гостили русский писатель Максим Горький и знаменитый певец Федор Шаляпин.

28 ноября 1907 Гасан бек Зардаби ушел из этой жизни. После его смерти Ханифа ханум покинула училище и продолжила давать образование девочкам на дому, обучала грамоте детей бедняков, заботилась о них. В период с 1909 по 1919 годы руководила Бакинской городской русско-азербайджанской женской школой, находившейся под патронатом государства. Она отлично понимала, что только высокообразованная и высоконравственная молодежь может повести нацию вперед. В 20-е годы она писала в своих воспоминаниях: "Целью моей жизни было и будет поднятие культурного уровня женщин-тюрчанок в борьбе за права и против эксплуатации темной массы, особенно женщин. Я счастлива, что дожила до времени, когда открываются все горизонты в избавлении женщин-тюрчанок от подневольного состояния".

В 1920-1926 годах работала на ответственных должностях в Комиссариате народного просвещения Азербайджана, она – одна из шести женщин в нашей стране, написавших мемуары о своих мужьях.

Ханифа Абаева была похоронена на городском кладбище, затем ее прах был перезахоронен в одной могиле с Гасан беком Зардаби.

Кстати, история знакомства и женитьбы Гасан бека Зардаби и Ханифы Абаевой нашла свое отражение в оперетте "Оттуда-отсюда" композитора Рауфа Гаджиева…

(Автор: Вугар Иманов)