Взрыв эмоций финалистов "Евровидения-2021" после напряженного ожидания (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Участие в "Евровидении" является мечтой многих исполнителей, а уж тем более выход в финал. Поэтому все участники после исполнения номеров с большим нетерпением ждут, когда будут объявлены финалисты. Напряженное ожидание завершается взрывом эмоций в тот момент, когда участники слышат свои имена в Green Room. Представляем читателям Trend Life эти кадры с итогов двух полуфинальных дней.

Финал 65-го юбилейного международного конкурса песни "Евровидение" пройдет 22 мая в Rotterdam Ahoy Роттердама (Нидерланды). Ведущие – актриса и телеведущая Шанталь Янзен, певец и комментатор конкурса Ян Смит, певица Эдсилия Ромбли и бьюти-блоггер Никки де Ягер. Слоган конкурса – Open Up ("Откройся!"). Организатор конкурса – Европейский вещательный союз (EBU). Супервайзер – Мартин Остердаль.

В этом году в конкурсе участвуют 39 стран. Традиционно по итогам каждого полуфинала в финал выходят по 10 исполнителей, к которым в финале присоединятся представители "большой пятерки" и страны-организатора.

В финале по порядковому номеру, определенного в результате жребия, выступят представители Кипра, Албании, Израиля, Бельгии, России, Мальты, Португалии, Сербии, Великобритании, Греции, Швейцарии, Исландии, Испании, Молдовы, Германии, Финляндии, Болгарии, Литвы, Украины, Франции, Азербайджана, Норвегии, Нидерландов, Италии, Швеции и Сан-Марино.

Представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступает с песней "Mata Hari", которая написана Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Глашатаи от Азербайджана – победители "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Ведущие на канале ITV – Мурад Ариф и Усния Магеррамова.

Фото с официального сайта "Евровидения" www.eurovision.tv

(Автор: Вугар Иманов)