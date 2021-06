Младший сын Ван Дамма игрой на сазе поздравил Кристофера и Суаду, создавших семью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Суада, добро пожаловать в семью!" – так младший сын Жан-Клода Ван Дамма Николас поздравил брата Кристофера и Суаду Гаджизаде со свадьбой, которую они сыграли 16 июня в Стамбуле.

Николас разместил на своей странице в Instagram фото из Стамбула, на котором он играет на сазе. В комментарии к снимку он написал: "The SAZ congrats to my brotha from anotha motha @kris.van.damme and to @sua.delle, welcome to the familia!".

25-летний Николас является сыном Жан-Клода Ван Дамма от брака с американской актрисой и моделью Дарси Линн Ля Пьер (четвертая по счету жена Жана-Клода), с которой он прожил с 1994 по 1997 год.

Напомним, что 21-летняя азербайджанская пианистка, лауреат международных конкурсов Суада Гаджизаде вышла замуж за 34-летнего американского актера и продюсера Кристофера Ван Варенберга, сына спортсмена и звезды Голливуда Жан-Клода Ван Дамма.

Кристофер Ван Варенберг родился 20 мая 1987 года в Лос-Анджелесе в семье Жан-Клода Ван Дамма и Глэдис Португез. Его сестра Бьянка также является актрисой. Первое появление Кристофера в кино состоялось в 1992 году: он сыграл эпизодическую роль юного Люка Деверо в фантастическом боевике "Универсальный солдат". Впоследствии снялся в 15 картинах.

Суада Гаджизаде родилась 24 октября 1999 года в Баку. Выступала в ансамбле Детской филармонии под управлением народного артиста Азербайджана Огтая Зульфугарова. Выпускница Детской музыкальной школы №16 (класс фортепьяно Афы Фигаровой, одной из учениц Гара Гараева), Бакинского Европейского лицея. Принимала участие в концертах с симфоническими и камерными оркестрами, является активной участницей культурных проектов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)