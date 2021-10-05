История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО)

Интересное 5 октября 2021 14:44 (UTC+04:00)
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя, который был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.

В Азербайджане эта дата знаменательна тем, что 120 лет назад, 5 октября 1901 года состоялось официальное открытие Бакинской мусульманской женской школы (Bakı qızlar məktəbi), известной также под названием Александринской женской мусульманской школы – первой женской мусульманской школы на Кавказе.

В конце XIX в. в Баку из женских учебных заведений функционировали учебное заведение св. Нины и Мариинская гимназия. Но это были светские учебные заведения, где обучение проходило на русском языке. А вот женской школы для девочек-мусульманок, где обучение проходило бы на родном языке, не было. Причем не только в Баку, но и на всем мусульманском Востоке. Видный нефтепромышленник и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев, осознавая роль образованной женщины в воспитании детей в семье, начал предпринимать активные шаги в этом направлении.

Здание мусульманской женской школы было построено польским архитектором Йозефом Гославским в 1898-1900 годах на средства Гаджи Зейналабдина Тагиева, строительство обошлось в 184 000 рублей. Как отмечал писатель и историк Манаф Сулейманов, "своей красотой, лаконичностью и строгим изяществом оно вписало новую блестящую страницу в архитектуру Николаевской улицы".

Занятия в школе начались еще 7 сентября 1901 года, а праздничная церемония открытия состоялась 9 сентября. По этому случаю пришло множество поздравительных телеграмм из Крыма, Узбекистана, Петербурга, Казани и других мест. Гаджи Зейналабдин Тагиев, выступая перед собравшимися, сказал: "Эту женскую школу мы должны в будущем превратить в гимназию. Это моя заветная мечта". На церемонии открытия выступило много интеллигентов, среди которых был известный просветитель, редактор первой азербайджанской газеты "Экинчи" (Пахарь) Гасан бек Зардаби. Своё выступление он завершил следующими словами: "Долгие тебе лета, Гаджи!". Французский писатель Да Бай в книге, изданной в Париже, назвал первую мусульманскую женскую школу в Баку "непостижимым чудом".

Как был организован учебный процесс в школе

Здание школы было довольно внушительных размеров и исключительное место в его декоре занимал великолепно выполненный, в восточном стиле, главный фасад. Благодаря крепостной стене оно имело закрытый двор. Красивое снаружи и уютное и хорошо продуманное внутри, оно отвечало всем требованиям, выдвигаемым к учебному заведению.

На первом этаже находились классные комнаты, лаборатории, библиотека с читальным залом, приемная. Все учебные кабинеты были великолепно оборудованы, оснащены пособиями (атласы, глобусы, чучела зверей и птиц, гербарии и т.п). Большие светлые помещения с высокими потолками и окнами сохраняли прохладу даже в самый знойный день.

На втором этаже размещались столовая, кухня, спальни, учительская, кабинеты директрисы и врача, комната для совершения намаза. Баня, медпункт, прачечная и другие службы находились во дворе учебного заведения, где разбили красивый сад.

Это учебное заведение было школой нового типа, пансионом, в корне отличавшимся от религиозных учебных заведений.

Окончившие эту школу девушки составили основные кадры первых женщин-педагогов страны. Многие потом продолжили свое образование – стали врачами, экономистами, библиотекарями, учеными, художниками…

В первые годы девочки носили хиджабы, но потом их сменила форменная одежда гимназисток. Имелись зимняя и летняя форма, а также платья для торжественных церемоний и праздников.

Эта школа справедливо слыла образцовой, причем во всех отношениях: в плане системы обучения и воспитания, формы одежды, поведения, этикета. Чистота в классных и спальных комнатах была необыкновенная - белоснежные одеяла и подушки, пуховые матрасы. Такая же чистота царила и в столовой. Здесь по очереди дежурили ученицы старших классов. Кстати, кормили пансионерок превосходно – четыре раза в день; еда была самая разнообразная, включая компоты, сладости, фрукты. Осенью и зимой многим давали рыбий жир.

В школе работали только женщины. Для встреч с близкими была отведена особая комната и строго обозначено время. По праздникам девочек водили в кино или театр Тагиева. По спектаклям, поставленным по классическим произведениям, девочки потом писали сочинения.

Также в школе действовали драматический, литературный, танцевальный кружки, женский хор. По пятницам драмкружок давал представление для родителей. В праздники Новруз и Гурбан устраивались выставки, ученицы демонстрировали свое рукоделие.

Гаджи Зейналабдин Тагиев и его супруга Сона были частыми гостями школы. Тагиев часто наставлял воспитанниц школы: "Доченьки, учитесь с усердием. Счастье - в учении. Помните, знание – самое большое богатство".

В 1913 году школа превратилась в учительскую семинарию для девушек-мусульманок.

Отметим, что в последующие периоды в этом здании размещались парламент Азербайджанской Демократической Республики, президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР, а в настоящее время здесь находится Институт рукописей Академии наук Азербайджана.

История создания

Но все было не так просто, как может показаться сначала. В те годы Азербайджан входил в состав Российской империи. Гаджи Зейналабдин Тагиев ещё в годы правления Александра III обращался за разрешением построить в Баку школу для девочек-мусульманок, где бы они могли учиться на своем родном языке, однако прошение было отвергнуто. После смерти Александра III на престол вступил Николай II. В связи с коронацией Николая II и Александры Фёдоровны Тагиев посредством одного из сенаторов преподнёс императрице очень дорогой подарок и просил её посодействовать в деле открытия бакинской русско-мусульманской женской школы, ходатайствуя о присвоении школе имени Александры Федоровны. Одновременно он перевёл в банк 150 000 рублей, что должно было из расчета 5% годовых приносить 7 500 рублей дохода, предназначавшихся на текущие нужды школы. Через два года, в 1896 году, было получено разрешение на строительство школы. Тагиев поручил осуществить проект школьного здания польскому архитектору Йозефу Гославскому. Строительство здания началось в 1898 году и завершилось через два года, в 1900 году.

Для получения разрешения и благословения на открытие школы Гаджи Зейналабдин Тагиев пригласил к себе в дом виднейших представителей бакинского духовенства того времени. Однако многие представители духовенства были разгневаны затеей мецената и открыто выступили против этой идеи. Тогда Тагиев решил отправить уважаемого в городе муллу Мирзу Магомед-оглы в паломничество по святым местам: в Мекку, Медину, Кербелу, Хорасан, Каир, Стамбул, Тегеран, снабдив его деньгами и богатыми подарками. Он должен был встретиться с самыми уважаемыми в исламском мире религиозными деятелями, муджтахидами и получить от них официальные документы (с подписями и печатями) о том, что девушки-мусульманки, как и юноши, могут обучаться в современных школах и что ничего противного исламским традициям в этом нет.

Молла Мирза выполнил поручение Тагиева. Он привёз письменные разрешения от восьми самых известных в то время муджтахидов. Тагиев вновь собрал в своем дворце представителей духовенства и представил им разрешение уважаемых в исламском мире людей. Затем Тагиев отправил в Казань гонцов, чтобы те отыскали мусульманок-татарок, которые смогут преподавать девочкам. Была найдена преподавательница по имени Хадиджа-ханум, а также даны объявления во все русские газеты о том, что ищут женщин-учителей для преподавания в мусульманской школе. Вскоре удалось найти ещё двух женщин-учителей - это были Марьям Сулькевич из литовских татар и Ганифа Меликова, супруга Гасан бек Зардаби, которая впоследствии стала первым директором школы.

Собрав влиятельных лиц духовенства в мечети Тезе Пир, Тагиев вновь приступил к обсуждению вопроса о важности открытия мусульманской женской школы. Но многие из собравшихся лишь пространно разглагольствовали, приводили свои аргументы, называя затею Тагиева "бесовской" и "богохульной". Тагиев в свою очередь показывал документы и свидетельства, привезённые из мест поклонения, неоднократно перечитывал их, убеждая соотечественников, что обучение девушек современным наукам - дело полезное и нужное. И кази Бакинской губернии Мир Магомет Керим и Мирза Абутураб Ахунд приводили цитаты из Корана, где говорилось о том, что мусульманки, как и мужчины-мусульмане, должны овладеть знаниями и что в изучении современных наук нет ничего богопротивного. Но вновь возвышались голоса протеста. А гочу, увешанные саблями и револьверами, и вовсе открыто угрожали Гаджи и его сторонникам.

Однако Тагиев продолжал настаивать на том, что девушкам-мусульманкам необходимо учиться, чтобы стать достойными гражданами страны. В новой школе, говорил он, девочек будут обучать основам религиозного права, домоводству, умению вести хозяйство, готовить, шить, ткать, читать, писать и разговаривать по-русски и по-азербайджански, учить арифметике, географии, воспитанию детей, быть образцовой матерью и женой, а учителями будут лица женского пола.

Судьбу женской школы решило письмо императрицы Александры Федоровны, в которой та желала девушкам учиться на "отлично", стать полезными Родине и обществу гражданами, прожить жизнь в здравии и счастье. Это письмо было ответом на телеграмму девочек, в которой они благодарили императрицу за живое участие в деле создания школы и за согласие дать школе свое имя. Отправить же телеграмму посоветовал им сам Гаджи Зейналабдин Тагиев.

(Автор: Вугар Иманов)

История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Image
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Image
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Image
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Image
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Image
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Image
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Image
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Image
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Image
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Image
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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