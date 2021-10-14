В Азербайджане открылся самый большой кинотеатр CinemaPlus (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На берегу Каспийского моря, в торговом центре Dəniz Mall открылся самой большой в стране кинотеатр CinemaPlus. Уникальность нового кинотеатра заключается в новейшей технологии 4DX, аналогов которой нет в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране

Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест c движением в пространстве синхронно с видео, максимально повышается восторг, полученный от просмотра фильма. Более 650 голливудских и местных картин были показаны в формате 4DX. На сегодняшний день имеются более 75 000 4DX мест в 649 залах 64 стран мира.

Все новинки проката, которые выходят в премьерный день, транслируются в формате 4DX.

Также в кинотеатре 6 застекленных мини-залов Skybox, которые располагаются в верхних ярусах зрительного зала, с посадочными местами от 6 до 12 человек. Зрители смогут насладиться просмотром кино в удобных креслах, оснащенных индивидуальным освещением и зарядкой для гаджетов. Вход в каждый Skybox зал отдельный, в него можно подняться с помощью лифта.

Для особых гостей в кинотеатре два VIP DIAMOND зала, они оборудованы автоматически раскладывающимися креслами со встроенными столиками и подставкой для ног. Все кресла расположены на некотором расстоянии друг от друга, что создает атмосферу уединенности и уюта. В последних рядах установлены комфортабельные диваны, напоминающие домашнюю обстановку.

Кинотеатр СinemaPlus Dəniz Mall состоит из 11-ти залов и свыше 1 000 посадочных мест. Отметим, что в сеть кинотеатров CinemaPlus входит 10 кинотеатров, свыше 50 экранов и более 5 000 посадочных мест.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)