Уилл Смит и 100 миллионов долларов – премьера в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров CinemaPlus с 18 ноября приступает к показу спортивной драмы "Король Ричард", сообщает Trend Life.

Сюжет основан на биографии отца профессиональных теннисисток Винус и Серены Уильямс - Ричарда Уильямса, который практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.

Посмотреть фильм будет полезно всем, а сама история вполне может считаться образцом как для индивидуального, так и для семейного просмотра.

Режиссер - Рейнальдо Маркус Грин. В главной роли звезда Голливуда, двукратный номинант на премию "Оскар" Уилл Смит. Сестер-теннисисток играют Санийя Сидни и Деми Синглтон. В фильме также снялись Онжаню Эллис, Джон Бернтал, Тони Голдуин и другие. Продолжительность 140 минут. Возрастное ограничение 12+. Бюджет фильма составил 100 миллионов долларов.