Гороскоп на 2022 год по знакам Зодиака

Овен

В наступающем 2022 году Овна ждет немало интересных приключений. Усидеть в этом году на одном месте ему будет необычайно сложно – им овладеет неудержимая тяга к перемене мест. И это касается всех сфер его жизни – новые места, новые знакомства, новые планы и пути, все это обещает сделать для него год незабываемым и насыщенным, передает Trend Life со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Между тем, звезды гороскопа призывают Овна в 2022 году как следует запастись такими качествами, как терпение и дипломатичность. Штука в том, что и без того склонные к резкости Овны в наступающем 2022 году рискуют полностью растерять остатки своей дипломатичности. А это, как не сложно догадаться, чревато большим количеством ссор и конфликтов.

Так что, если Овен не желает нажить в наступающем году изрядное количество недругов, ему не мешает быть аккуратнее в словах. Поменьше критики, побольше комплиментов и акцентов на позитивные детали, и тогда звезды откроют перед энергичным и эмоциональным Овном такие фантастические перспективы, что остальным останется только завидовать!

Телец

На протяжении всего 2022 года чувственный и ценящий простые житейские радости Телец будет находиться в своей привычной стихии. Звезды гороскопа обещают благоприятствовать ему во всем, что связано с удовольствием и приятным провождением времени. И, что особенно ценно, весь этот жизненный позитив можно использовать с немалой пользой и даже выгодой!

Дело в том, что такие понятия, как "ты должен" и "любой ценой", исчезнут из лексикона Тельца не только по отношению к себе, но и к другим. В 2022 году Телец абсолютно не будет склонен давить на окружающих, предпочитая вдохновлять их, заражая собственным энтузиазмом. И это здорово! В этом году общаться с Тельцом будет настолько легко и приятно, что окружающие сами будут тянуться к нему, готовые оказать любую поддержку.

Этот год идеально подходит не только для заведения новых знакомств, но и для укрепления старых связей. Любые планы, которые задумал Телец, в 2022 году непременно воплотятся в жизнь. И единственное, чего можно было бы ему пожелать – это все-таки знать в удовольствиях какую-то меру, а то ведь фигура…

Близнецы

В наступающем 2022 году перед Близнецами будет стоять непростая задача – среди тысячи интересных мест выбрать то, куда непременно нужно отправиться. Другие города, далекие страны, интересные выставки, вечеринки или новые клубы – Близнецам захочется посетить их все! Было бы время.

А вот времени весь этот год им как раз будет и не хватать, потому что успеть осуществить все те планы и задумки, которые будут приходить им в голову, нужно быть чемпионом мира по скорости. Ну, или Близнецами. Потому что никакие другие знаки справиться с этим не смогут.

На самом деле год этот обещает быть для Близнецов довольно успешным, особенно если они не будут тратить время на пустые разговоры (к чему звезды будут их периодически склонять). Это хорошее время для повышения своего профессионального уровня, освоения новых профессий и новых горизонтов.

Рак

В наступающем 2022 году звезды гороскопа то и дело будут подзуживать Рака выйти за пределы своего привычного панциря, в смысле – дома. Этот год хорош для новых приключений и путешествий, но если домоседливому Раку не захочется лишний раз покидать свою уютную крепость, не беда – новые приключения вполне можно устроить и в своих четырех стенах.

Просто почаще устраивайте у себя дома какой-нибудь праздник. И совсем не обязательно ждать повода или какой-то даты, вполне достаточно просто пригласить друзей или коллег на бокальчик-другой чая или какого-другого напитка. А повод – его ведь и выдумать можно.

Именно такие дружеские посиделки помогут Раку не только снять накопившийся стресс, но и упрочат связи Рака с окружающими. Возможно, именно на таких вот вечеринках Рак услышит предложение, которое вскоре очень позитивно отразится на всей его дальнейшей жизни.

Лев

Лев в 2022 году, как и подобает Льву, будет блистать и буквально излучать успех! А это, согласитесь, сложно делать в гордом одиночестве.

Именно поэтому в 2022 году звезды гороскопа со всей своей звездной настойчивостью рекомендуют Льву не прятать свои таланты в четырех стенах, а почаще оказываться в людных местах, желательно там, где собираются сливки общества или люди со статусом. Особенный магнетизм и очарование Льва непременно привлекут к нему интересных людей, а ведь именно интересные люди в его окружении – залог успеха и положения Льва в обществе.

Впрочем, если выбраться в свет Льву будет затруднительно, не страшно. В этом случае найти новые интересные знакомства вполне можно будет и на страницах соцсетей – ведь Льву всегда есть чем поделиться с интересным собеседником.

Одним словом, больше общения, больше легкости, больше встреч, и судьба сама приведет вас к успеху. Ну а стеснение и ложную скромность в 2022 году лучше оставить, как какое-нибудь серенькое, унылое пальтецо на самой дальней вешалке в шкафу.

Дева

Наступающий 2022 год обещает стать для Девы годом неожиданных открытий, а вот хорошо это или нет, целиком зависит от того, на что в первую очередь Дева будет обращать свое внимание. Как сказано в одной мудрой книге, "светильник человека – око его", и если око Девы в 2022 году будет направлено на что-нибудь негативное, на критику и недовольство, то и результат ее едва ли порадует.

Иными словами, звезды гороскопа советуют Деве делать акцент на приятных моментах, а на негативные – если и не закрывать полностью глаза (это вряд ли получится), то хотя бы стараться понять причины этих негативных моментов. Очень часто бывает, что те вещи и события, которые раздражают Деву, на самом деле являются лишь следствием ее неверного понимания ситуации или даже действий самой Девы.

Зато если Дева в 2022 году будет чаще замечать простые и симпатичные моменты, звезды в ее гороскопе непременно улыбнуться ей, отворив перед Девой двери к неожиданно большой удаче!

Весы

В наступающем 2022 году Весам будет не до взвешенных решений – эмоции то и дело будут бросать их из стороны в сторону, мешая сосредоточиться на чем-либо одном.

Но это и хорошо, потому что не позволит Весам закиснуть от скуки, а заодно будет стимулировать принимать решения побыстрее. Иногда слишком долгие и слишком выверенные решения оказываются хуже, чем спонтанные интуитивные поступки по наитию. И 2022 год – именно такое время, когда спонтанность может оказаться очень полезной!

Особенно год у Весов обещает быть удачным для творчества и любви, потому что именно в этих сферах колебания совсем уж неуместны, а эмоции и чувства должны брать верх над логикой. Вот и пусть берут. А если Весы вдруг в 2022 году заскучают по спокойной и размеренной жизни, то им придется подождать до следующего года.

Скорпион

Говорят, что кармическая задача Скорпиона, чьим небесным покровителем является таинственный и глубокий Плутон, – это понять глубинную тайну жизни. Ну а тайна эта не так уж сложна, и называется она одним словом – любовь. В 2022 году звезды гороскопа поставят Скорпиона перед необходимостью определиться, что для него важнее – справедливость или любовь? Месть или милосердие?

Если Скорпион по своему обыкновению выберет справедливость и месть, в наступающем году он рискует сломать немало копий в горячих спорах по любому ничтожному поводу. Исход же этих споров не будет позитивным ни в коем случае, потому что истина рождается в спорах только в поговорках, в реальности же в них рождаются только обида и злость. И еще измочаленные нервы.

Так что единственный шанс для Скорпиона обрести в 2022 году долгожданное душевное спокойствие и счастье, это научиться быть снисходительнее, научиться любить, прощать и смиряться с многочисленными недостатками человеческой природы. В том числе и со своими. А уж если он с этой задачей справится, то значит он свою кармическую задачу выполнил, и тогда ничего невозможного в 2022 году для него уже не будет…

Стрелец

Гороскоп на 2022 год у Стрельца будет под завязку наполнен движением и общением. Новые встречи, новые планы, новые места – всего этого обещает быть столько, что хватило бы даже на троих таких непосед, как сам Стрелец.

Но это и здорово, потому что скучать Стрельцу в этот год точно не придется. Его смартфон будет буквально разрываться от различного рода сообщений, начиная от обычных дружеских приветствий, и заканчивая интересными предложениями. И здесь Стрельцу очень важно не упустить момент, потому что интересных предложений будет не бесконечное количество!

Если Стрелец в 2022 году желает упрочить свое финансовое и материальное положение, судьба готова предоставить ему для этого очень хорошие шансы. Главное – не зевать, и не растратить все свое драгоценное время на пустые разговоры ни о чем.

Козерог

У Козерога гороскоп на наступающий 2022 год обещает сверх всякой меры быть наполненным эмоциями, а уж хорошо это или нет, зависит в первую очередь от самого Козерога. В этот период в его душе то и дело будут возникать самые противоречивые чувства, заставляя его сделать нелегкий выбор между желаниями и чувством долга.

Поддавшись желаниям, Козерог рискует совершенно забросить важные дела и планы. С другой же стороны, и подавлять собственные желания – не очень правильно, поскольку это вполне может обернуться какой-нибудь неприятной депрессией. Да и не получится долго загонять эмоции вглубь, рано или поздно они все равно вырвутся наружу.

Самым разумным для Козерога будет найти некий компромисс между "надо" и "хочу", уделяя должное время как делам, так и развлечениям. Если у него получится сохранить такой разумный баланс, год обещает быть для него вполне успешным, ну а если нет – то, хотя бы, интересным…

Водолей

В начале года звезды в гороскопе Водолея обещают складываться настолько позитивно, что на какое-то время ему может показаться, что он вот-вот ухватит за бороду какого-нибудь могучего джина. А уж что касается рамок приличий и условностей, Водолею и вовсе может показаться, что он выше этого.

Однако доверять этому чувству не стоит, оно может сильно подвести Водолея. Да, звезды готовы щедро наделить его энергией и мощным позитивным настроем, однако успеха Водолей добьется лишь в том случае, если сумеет использовать всю эту энергию со смыслом и на пользу.

В этот год его изобретательность и чутье на интересную информацию достигнет, наверное, своего апогея, помогая Водолею на ходу решать даже сложные жизненные задачи. Вот только не растратить бы всю эту творческую энергию на какую-нибудь ненужную ерунду. И про приличия и условности тоже забывать не стоит…

Рыбы

Рыбам звезды их рыбьего гороскопа настоятельно рекомендуют почаще бывать в местах, где кипит жизнь и царит веселье. Именно там Рыбы могут подпитаться столь необходимыми им эмоциями и жизненной силой.

Для этого им совсем не обязательно оказываться в центре внимания или излучать позитив, вполне достаточно если Рыбы просто окажутся рядом с жизнерадостными людьми. Энергия, которую Рыбы получат от таких контактов (даже если они будут просто наблюдать за веселящимися людьми со стороны), непременно поможет им и в жизни, и в делах, и даже, что важнее, очень благотворно скажется на самочувствии.

Еще лучше, если в течение этого года рядом с Рыбами будет находиться близкий человек, которого переполняют эмоции и различного рода идеи, потому что своих идей Рыбам может не хватать. Ну а если такого человека поблизости нет, и попасть туда, где жизнь кипит, не получилось, то и здесь есть неплохой выход – хорошие фильмы и книги, они ведь тоже могут заряжать…