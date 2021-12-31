Гороскоп на 2022 год: Деньги, бизнес и карьера

Интересное 31 декабря 2021 11:08 (UTC+04:00)
Гороскоп на 2022 год: Деньги, бизнес и карьера

Овен

В этом году Овну как нельзя следует помнить, что слово – не воробей, но костюм испачкать может. В смысле, не столько костюм, сколько репутацию, а вместе с этим – поставить под вопрос и успех в делах. Помните, что ласкового теленка две мамки кормят, и хоть ласковым и покладистым у вспыльчивого Овна стать едва ли получится (даже не пытайтесь!), быть помягче в словах ему не помешает. Ну а критику в адрес коллег и, тем более, партнеров, в 2022 Овну следует и вовсе исключить, передает Trend Life со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Что в 2022 году привлечет Овну успех и деньги: дальние командировки; туристический бизнес; реклама. Чего в 2022 году Овну лучше избегать: критических замечаний; коллективных обсуждений сложных вопросов; новых больших проектов

Телец

В плане денег в 2022 году Тельцу даже не нужно будет особо стремиться к ним – деньги сами будут идти ему в руки. И здесь главное не спешить и не отпугнуть удачу излишней настойчивостью и торопливостью. Помните, что ни судьба, ни окружающие не любят, когда их торопят и подгоняют. В наступающем году наилучшей стратегией Тельца будет позитивное и спокойное ведение дел и общение с партнерами в неформальной, дружеской обстановке. Не стесняйтесь просить окружающих о поддержке своих планов – если ваши просьбы будут разумны и не чрезмерны, они с удовольствием помогут вам!

Что в 2022 году привлечет Тельцу успех и деньги: торговые операции; заключение долгосрочных контрактов; совместное обсуждение проектов. Чего в 2022 Тельцу желательно избегать: попыток взяться за несколько дел одновременно; давления на партнеров.

Близнецы

В 2022 году звезды гороскопа обещают успех Близнецам во всех сферах, которые связаны с новым и неизведанным. Лучший способ совместить в этот год полезное с приятным – это напроситься в какую-нибудь дальнюю командировку в незнакомый город, это не только развеет скуку Близнецов, но и принесет немалую пользу для дела.

Ну а если никаких интересных командировок у них не предвидится, ничего страшного – просто используйте это время для получения новых знаний или повышения квалификации. Именно это если не сейчас, то в самом скором будущем, поможет Близнецам выйти на новый уровень по доходам и положению в обществе!

Что в 2022 году привлечет Близнецам успех и деньги: учеба, повышение квалификации; дальние командировки; туристический бизнес. Чего в 2022 Близнецам желательно избегать: руководящей и ответственной работы; участия в обсуждении долгосрочных проектов.

Рак

Хорошая новость в том, что даже с самой скучной и неинтересной работой Рак может справиться самым наилучшим образом. Больше того, там, где другие знаки Зодиака будут изнывать от скуки и всячески отлынивать от своих обязанностей, Рак сумеет найти что-то интересное и выполнить эту работу с огоньком. А это хороший повод зарекомендовать себя и добиться расположения начальства – особенно, если не забывать ставить его в известность о своих результатах. Вполне возможно, что усидчивый и вдумчивый Рак именно в этот год сделает неплохую карьеру.

В остальном же это хороший год для того, чтобы разобраться с накопившимися делами и планами. Ну и о повышении квалификации тоже не стоит забывать – этот период очень благоприятен для получения новых знаний.

Что в 2022 году привлечет Раку успех и деньги: обычный ежедневный труд; учеба и повышение квалификации; участие в сложных переговорах. Чего в 2022 Раку желательно избегать: конфликтных ситуаций; эмоционального обсуждения сложных проектов.

Лев

В 2022 году главным секретом успеха Льва будут не столько его личные усилия и старания, сколько люди, которые его окружают. Нет, конечно, личные старания тоже важны, но в наступающем году звезды обещают наделить Льва столь сильной харизмой, что люди сами будут тянуться к нему, с готовностью предлагая любую помощь и поддержку. В том числе и влиятельные люди!

И этим, конечно же, нужно пользоваться, ни в коем случае не отказываясь от интересных и соблазнительных предложений, которых в 2022 году обещает быть довольно много.

Что в 2022 году привлечет Льву успех и деньги: реклама и работа над своим имиджем; ведение переговоров; общественная и публичная деятельность. Чего в 2022 году Льву желательно избегать: ложной скромности; дел, требующих повышенной точности и концентрации внимания.

Дева

Успех Деве в наступающем 2022 году обещает принести ее обострившееся чутье на интересную информацию. Там, где другие десять раз пройдут мимо, Дева каким-то сверхъестественным наитием будет находить интересные нюансы, которые можно быстро обернуть к собственной выгоде.

Другое дело, что слепо доверять одному только наитию Деве все-таки не стоит, и перед тем, как принять то или иное решение, ей не мешает как следует взвесить полученную информацию. Именно такой подход обеспечит Деве максимальный успех в плане денег и поможет заметно упрочить свое положение в обществе.

И еще, в этот год у Девы обострится чутье и на чужие ошибки – а ведь это тоже хороший шанс упрочить свои позиции, аккуратно помогая коллегам их исправить.

Что в 2022 году привлечет Деве успех и деньги: дела, требующие наблюдательности и точности; составление отчетов и аудит; обсуждение планов и проектов. Чего в 2022 году Деве желательно избегать: критических замечаний в адрес коллег; любых негативных эмоций и проявления недовольства.

Весы

Говорят, что деньги любят тишину. Это так, но еще больше деньги любят решительных и ловких. В 2022 году звезды гороскопа обещают щедро распахнуть перед Весами ворота, ведущие к финансовому благополучию, главное – не зевать и поменьше времени тратить на долгие колебания.

Это не значит, что Весы должны безоглядно бросаться в омут финансовых авантюр, но если интуиция будет подсказывать им выгодное предприятие (а подобных предложений в течение года они получат немало), ну а проигрыш в случае вероятной неудачи не окажется непосильным, то почему бы и не рискнуть? Главное делать это с холодной головой и не рисковать сверх разумной меры.

Что в 2022 году привлечет Весам успех и деньги: финансовые операции и игра на бирже; работа в команде; обсуждение новых перспективных проектов. Чего в 2022 году Весам желательно избегать: излишней медлительности; работы, требующей повышенной точности и внимательности.

Скорпион

Самое важное, что следует учитывать Скорпиону, это то, что в 2022 году его язык не является для него другом. Совершенно. В этот период эмоциональный и импульсивный Скорпион рискует испортить отношения с кем угодно: с близкими, с коллегами, даже с начальством. А причиной этого будут отнюдь не недостатки окружающих (которых, кстати говоря, и у Скорпиона хватает), а всего-навсего резкость и безапелляционность самого Скорпиона.

Поэтому самая выгодная стратегия, которая обязательно приведет Скорпиона к успеху, это молчание. Ну а если вас раздражает чья-то глупость или некомпетентность, то подумайте вот о чем: чем больше рядом с вами некомпетентных людей, тем меньше конкуренция. А разве это плохо? Просто используйте это. Без лишних слов.

Что в 2022 году привлечет Скорпиону успех и деньги: самостоятельные проекты; поиск информации и работа с ней; самообразование и повышение квалификации. Чего в 2022 году Скорпиону желательно избегать: критических замечаний и выяснения отношений; участия в обсуждении важных проектов; работы в команде.

Стрелец

Самое лучшее, что будет получаться у Стрельца в 2022 году, это быть коммуникатором между самыми разными людьми. Никто лучше него не сможет собрать вместе нужных друг другу людей и обеспечить им комфортную для переговоров атмосферу. А это значит, что в 2022 году таланты Стрельца будут как никогда востребованы именно в организационной и посреднической сферах.

А вот что касается собственного бизнеса, то здесь звезды уже не так благоприятны для Стрельца, потому что изобилие планов и новых интересов то и дело будут отвлекать его от главного, мешая сосредоточиться на действительно важном. Гораздо больших успехов Стрелец сможет достичь, если будет работать под чьим-то началом, привлекая в проект нужных людей.

Что в 2022 году привлечет Стрельцу успех и деньги: посредническая деятельность; организация встреч, выставок и презентаций; участие в важных переговорах. Чего в 2022 году Стрельцу желательно избегать: самостоятельного бизнеса; работы, требующей концентрации внимания и точности.

Козерог

Если в 2022 году Козерог желает добиться успеха в бизнесе или сделать хорошую карьеру, ему необходимо полностью отключить свои эмоции. А сделать это в наступающем году будет необычайно сложно. Эмоции будут просыпаться в его душе в самый неподходящий момент.

С другой стороны, этот год обещает оказаться неожиданно удачным для Козерогов творческих профессий – рекламщиков, художников, дизайнеров и даже для блогеров. Главное здесь – направить эмоции именно на творчество, а не на ссоры и выяснение отношений.

Что в 2022 году привлечет Козерогу успех и деньги: реклама; творческие профессии; туристический бизнес. Чего в 2022 году Козерогу желательно избегать: участия в коллективном обсуждении важных проектов; ведения сложных переговоров.

Водолей

В наступающем 2022 году Водолей совершит преступление, если не воспользуется своей изобретательностью и находчивостью! В этот период звезды гороскопа обещают обострить эти его качества до крайности, так что если Водолей не конвертирует все это в реальный успех и деньги, то виной всему будет его собственная лень и безалаберность.

В этот год ему обязательно нужно, что называется, засучить рукава и постараться сосредоточиться на наиболее перспективных делах и планах. Интуиция обязательно подскажет ему, какие дела будут максимально выгодны, а изобретательность – поможет найти наилучшие пути и решения. И тогда уж Водолей своего не упустит… Если, конечно, не будет отвлекаться на другие дела…

Что в 2022 году привлечет Водолею успех и деньги: самостоятельный бизнес; участие в разработке перспективных проектов, творческие и креативные профессии. Чего в 2022 году Водолею желательно избегать: рутины, работы под чьим-то жестким руководством.

Рыбы

В наступающем 2022 году Рыбам не стоит браться за самостоятельную и, тем более, руководящую работы, которые требуют решительности и инициативности. Конечно же, по возможности. Ну а если обстоятельства все-таки требуют от Рыб взять на себя руководство, в этом случае им очень полезно будет иметь под рукой инициативного помощника, которому Рыбы могут полностью доверять.

Еще один подвох этого года состоит в том, что в этот период Рыбы могут слишком легко проникаться чужими эмоциями. А это значит, что любой ловкий проныра имеет шанс навязать Рыбам крайне невыгодные для них условия контракта! В этом смысле Рыбам следует быть максимально осторожными!

Ну а самой выгодной стратегией для них будет работа в команде. В 2022 году, работая в команде, Рыбы могут горы свернуть, что, несомненно, очень позитивно скажется на всей их карьере.

Что в 2022 году привлечет Рыбам успех и деньги: работа в команде, совместное обсуждение перспективных проектов, совместный бизнес. Чего в 2022 году Рыбам желательно избегать: самостоятельного ведения дел; руководящей работы; финансовых операций и заключения важных контрактов.

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