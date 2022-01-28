Реальная история любви Селин Дион в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Dəniz Mall прошла премьера фильма Валери Лемерсье "Голос любви", вдохновлённого жизнью всемирно известной канадской певицы Селин Дион, сообщает Trend Life.

В рамках презентации фильма молодые талантливые исполнители Влада Ахундова и Эльвин Новрузов (L'veen) исполнили хиты Селин Дион.

Картина рассказывает о жизни и восхождении к славе канадской певицы Алин Дье. Самая младшая из 14 детей, рожденная в простой семье, она с детства испытывала большую потребность в пении и мечтала выступать на сцене. Уже в 12 лет Алин познакомится с музыкальным продюсером, который сделает ее звездой мирового масштаба и станет верным спутником в ее жизни. У нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь.

Для Валери Лемерсье история её героини, как и самой Дион, - это путь становления сильной талантливой женщины, которая, несмотря на множество преград, нет, не плачет у окна, а остается самой собой. Простой девчонкой из большой квебекской семьи, умеющей любить и быть любимой. Причем, Валери сама сыграла главную роль. В ролях также сыграли Кароль Вейер, Мейнард Баганг, Сильвейн Марсель, Роджер Джулиан Кросс, Дилан Раффин, Вероника Бейлок, Мартин Фонтейн, Флориан Фрин.

Селин Дион не участвовала в фильме. По словам авторов, они хотели снять не документальную ленту, а художественное кинополотно, в котором, безусловно, присутствует вымысел. Но главную цель создатели этой музыкальной мелодрамы видели не в том, чтобы искусно изложить хронологически и подробно биографию выдающейся артистки, а в том, чтобы поведать зрителю сказку о настоящей любви. И в данном контексте крайне волнительно и отрадно, что в основу сюжета картины легла реальная история огромной нежности и преданности друг другу, а не вымышленная.

(Автор: Вугар Иманов)