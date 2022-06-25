В Баку открылся Фестиваль гастрономических развлечений Italian Piazza (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Hotel Baku открылся Фестиваль гастрономических развлечений Italian Piazza, организованный посольством Италии в Азербайджане, Итальянским торговым агентством (ICE), Венецианским университетом Ка'Фоскари и Азербайджанским центром кулинарного искусства CASA, сообщает Trend Life.

Основной площадкой фестиваля стал The Landmark, где создана итальянская "Гастрономическая деревня". Фестиваль направлен на популяризацию итальянской культуры и внесет значительный вклад в развитие торговых отношений между Азербайджаном и Италией. Фестиваль включает в себя дегустацию различных напитков и деликатесов из разных регионов Италии, участие в мастер-классах, гастрономические обеды и ужины, и многое другое.

Звездными гостями фестиваля стали всемирно известные шеф-повара и бармены, среди которых Бальци Росси, Эмануэле Монгилло, Диего Феррари, Марко Донги и Александр Слуту. Своими фирменными блюдами гостей порадуют лучшие итальянские повара, которые работают в ресторанах и центрах отдыха Азербайджана. Мероприятия проходят в различных локациях Баку.

Фото – Вугар Иманов