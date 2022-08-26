Euronews подготовил репортаж о путешествии в Шеки и Лагич (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Телеканал Euronews подготовил репортаж о путешествии в Шеки и Лагич, передает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

Репортаж представлен в рамках проекта "Explore Azerbaijan".

В репортаже отмечено, что Шеки - древний купеческий город у подножия Большого Кавказского хребта.

"Его уникальная архитектура и история заслужили ему место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Специализацией города в эпоху расцвета Шелкового пути были разведение шелкопряда, торговля его коконами и сырым шелком. И сегодня торговля шелком занимает центральное место в этом оживленном городе. Шелковый путь в первую очередь напоминает о караван-сараях, постоялых дворах для путешественников. Сейчас здесь можно увидеть два великолепных образца таких строений", - говорится в материале.

"Верхний Караван-сарай был построен в ХѴIII в., – рассказывает в сюжете эксперт по защите архитектурного и исторического наследия Гафур Рамизли. - В то время в Шеки было пять караван-сараев, из них до нас дошли только два. Несмотря на то, что он меньшего размера, в нем 100 комнат".

В репортаже подчеркнуто, что нельзя посетить Шеки и не ознакомиться с великолепным Дворцом шекинских ханов, их летней резиденцией: "Он был построен в 1762 г. внуком хана Челеби, ханом Мамедом Хусейном, в качестве летней рабочей резиденции. Строительство продолжалось 10 лет. Само здание было построено за два года, но его роспись и украшение заняли еще 8 лет. Главная достопримечательность дворца - витражи. В них вставлены стекла, привезенные по Шелковому пути из Италии. Но собраны они были местными мастерами по технологии шебеке: стекла разной формы вставляются в деревянные рамы без единого гвоздя. Технология шебеке всё еще применяется местными мастерами".

После Шеки авторы проекта продолжили путешествие в Лагич, чтобы встретиться со знаменитыми мастерами-медниками: "Узкие мощеные улицы, ремесленные мастерские и магазины выглядят здесь так же, как и сотни лет назад. Как, наверное, и в те времена они очень оживлены! На протяжении веков Лагич был известен как город мастеров, город более 40 ремёсел. Но известность ему принесли медники".

"Когда-то в мастерской работали одновременно 15-20 медников, - говорит Кеблейи Алиев, унаследовавший свою мастерскую от нескольких поколений предков. - А теперь я один. Дети мне иногда помогают. Но я хочу, чтобы появилось новое поколение, чтобы детям нравилось изучать наше ремесло".

"Наше путешествие сквозь историю и искусство азербайджанцев только начинается. Оставайтесь с нами, чтобы еще больше узнать о природе и культуры этой страны", - добавила в заключение выпуска его ведущая.