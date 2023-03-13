В Баку пройдет гала-вечер фильма "Elçilik", в котором снялась Мерал Конрат (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers в Баку 17 марта состоится гала-вечер романтической комедии "Elçilik"(Сватовство), сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

На вечере исполнители главных ролей, а также члены съемочной команды фильма встретятся со зрителями, вместе с ними посмотрят комедию.

Комедия рассказывает о том, как семья из Турции сватается к азербайджанской семье. Эти семьи познакомились через социальную сеть, и считают друг друга обеспеченными. Они решают породниться, чтобы разделить богатство друг друга. Но все идет не совсем по намеченному плану…

В фильме снялась турецкая актриса Мерал Конрат, хорошо известная и любимая азербайджанскому зрителю по работе в кинокартине "Тахмина". Также в кинокомедии "Elçilik" заняты - заслуженные артисты Азербайджана Нифтулла Аскеров и Теймур Мамедов, актриса Фируза Балаева, певцы Хатун Алиева и Барыш Комурчуоглу, телеведущие Эльгиз Акбер и Парвана Тахиргызы.

Автор сценария фильма - Аджеми Асадулла, автор идеи проекта – Тогрул Гусейнли, режиссер-постановщик – Ильхам Яшароглу.

Билеты на гала-вечер можно приобрести в кассе Park Cinema Flame Towers или на сайте www.parkcinema.az