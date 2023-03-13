Презентованы песня и клип участников "Евровидения-2023" от Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На официальном сайте международного песенного конкурса "Евровидение-2023" представлена композиция, с которой дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) представит Азербайджан на конкурсе, сообщает Trend Life.

Песня называется "Tell me more", ее авторами являются Турал и Туран Багмановы. Песня была презентована вместе с музыкальным видеоклипом.

Напомним, что на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" дуэт TuralTuranX выступит во второй части первого полуфинала. "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.