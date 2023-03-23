Определен порядковый номер выступления дуэта TuralTuranX на "Евровидении-2023"

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступят во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт "Евровидения".

На конкурсе дуэт TuralTuranX выступит с композицией Tell me more. Авторами песни являются Турал и Туран Багмановы.

Напомним, что "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.