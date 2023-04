Представлена акустическая версия конкурсной песни дуэта TuralTuranX на "Евровидении-2023" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлена акустическая версия песни Tell Me More участников из Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" – дуэта TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы), сообщает Trend Life.

Она представлена на официальном YouTube-канале песенного конкурса "Евровидение".

Напомним, что дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) выступит во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12 с композицией Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.