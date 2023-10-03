Фантастическая история в Баку - весь мир следит за попытками спасти молодого космонавта (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров премиум класса CinemaPlus с пятого октября выходит в прокат южнокорейский фантастический триллер "Луна", производством которого занималась студия CJ, создавшая нашумевшую картину "Паразиты", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Фильм снят по-голливудски масштабным и напоминает одновременно "Гравитацию", "Марсианина" и "Аполлон 13". В "Луне" очень много экшна, драмы и резких сюжетных поворотов. Герои постоянно находятся на грани жизни и смерти. Картина наверняка понравится любителям всего неизведанного, космоса и фильмов-катастроф, которая не даст скучать на протяжении двух часов.

Режиссер Ким Ён-хва красочно изображает момент пребывания главного героя в десятках тысяч километров от дома.

"Я хотел создать фильм, который не только демонстрирует техническое совершенство, но также обладает эмоциональной глубиной. Полагаю, что корейское кино достаточно выросло, чтобы выделиться среди множества других фильмов на космическую тематику", - говорит режиссер.

В главных ролях Соль Гён-гу, То Гён-су, Ким Хи-э и другие.

О фильме: 2029 год. Южная Корея отправляет на Луну трех космонавтов, но из-за вспышки на солнце космический корабль терпит крушение. В живых остаётся лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. Все силы NASA и лучших специалистов Земли направлены на спасение его жизни. Теперь весь мир, затаив дыхание, следит за попытками спасти молодого космонавта, который борется за жизнь под непрекращающимся метеоритным дождем.

Хотим отметить, что впервые в кинотеатре CinemaPlus фильм "Луна" будет показываться в оригинальной озвучке на корейском языке с азербайджанскими субтитрами, а также на русском языке с азербайджанскими субтитрами.